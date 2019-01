Slovenski odbojkarji bodo tekmece dobili v Bruslju, odbojkarice v Carigradu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska odbojkarska konfederacija (CEV) je pozno ponoči, po zadnjem krogu kvalifikacij in opravljenih izračunih, objavila seznama 24 reprezentanc, ki se podajajo v boj za naslova evropskih prvakov in prvakinj.

Slovenske odbojkarice bodo na evropskem prvenstvu igrale skupaj z Azerbajdžanom, Belorusijo, Belgijo, Bolgarijo, Hrvaško, Estonijo, Finsko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Italijo, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Rusijo, Srbijo, Slovaško, Švico, Nizozemsko, Turčijo in Ukrajino.

Slovenske odbojkarice bodo nasprotnice v skupinskem delu evropskega prvenstva dobile 23. januarja na žrebu, ki bo v Carigradu. Prvenstvo stare celine v odbojki bodo od 23. avgusta do 8. septembra gostile Turčija, Slovaška, Poljska in Madžarska.

Pred evropskim prvenstvom slovenske odbojkarice sicer čakajo še nastopi v evropski ligi, v okviru katere se bodo v skupinskem delu tekmovanja pomerile s Portugalsko, Grčijo in Estonijo.

Foto: Vid Ponikvar

Odbojkarji v lov za vozovnico v ligo prvakov

Še bolj pester urnik bodo imeli slovenski odbojkarji, ki si bodo v začetku julija skušali priigrati uvrstitev v prestižno ligo narodov, sredi avgusta fante čakajo kvalifikacije za olimpijske igre, 12. septembra pa se bo v Franciji, Sloveniji, Belgiji in na Nizozemskem začelo evropsko prvenstvo.

Na njem bodo nastopile Avstrija, Belorusija, Belgija, Bolgarija, Češka, Estonija, Makedonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Črna Gora, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Nizozemska, Turčija in Ukrajina.

Slovence, ki so leta 2015 navdušili z osvojitvijo srebrnega odličja na evropskem prvenstvu v Bolgariji in Italiji, si bodo novo odmevno uvrstitev skušali priigrati pred domačimi navijači, saj bo v Ljubljani možno spremljati obračune skupinskega dela tekmovanja in izločilne boje, vključno s polfinalom.