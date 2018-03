Slovenski kralj Koreje pokazal zobe: presežena tisočica in izenačena finalna serija #video

Legionarji (od 22. do 26. marca)

Mitja Gasparini in njegovi Korean Air Jumbos se tako kot v pretekli sezoni z ekipo Hyundai Skywalkers merijo za korejski naslov. Bolje so finalno serijo odprli aktualni prvaki in povedli z 1:0, le nekaj dni kasneje pa so jim Gasparini in soigralci vrnili z obrestmi in poravnali finalno serijo (1:1).

Mitja Gasparini nadaljuje v izjemnem ritmu. Čeprav je v vseh prvinah odbojkarske igre blestel že na prvi tekmi in Hyundaiu nasul 29 točk (štirje asi, trije bloki), je Jumbosom malce zmanjkalo in domačim so morali priznati premoč.

Poraz jih ni preveč potrl in že na drugi tekmi finala so pokazali, da jih v tej sezoni zanima le eno. Gasparini je dosegel kar 31 točk in bil seveda najzaslužnejši igralec za izenačenje na 1:1. Slovenski kralj Koreje je dosegel tudi točko za zmago v tretjem nizu (26:24) in slavje v Čeonanu se je lahko začelo. Gasparini je s tem presegel tudi tisočico.

Presegel je že tisoč točk

Na letošnjih 40 tekmah državnega korejskega prvenstva je dosegel že neverjetnih 1.005 točk, kar je daleč največ med vsemi. Od tega jih je 111 dosegel z neubranljivim začetnim udarcem in 60 z blokom.

V pretekli sezoni jih je skupaj dosegel 948, v sezoni 2012/13, ko je bil član Hyundaia, pa 804.

Zadnje točke druge tekme finala:

V boju za italijansko krono le še Urnaut in Kozamernik

V Italiji so se končali četrtfinalni dvoboji. V slovenski vojni prijateljev sta preživela le dva. V polfinale sta se uvrstila le Tine Urnaut in Jan Kozamernik, ki je v soboto s Trentinom na počitnice poslal reprezentančna kolega Tončka Šterna in Alena Pajenka. Urnaut je že pred dnevi to storil Klemnu Čebulju.

Polfinalna para:

Perugia - Trentino

Lube Civitano - Modena

Jan Kozamernik in Trentino ob uvrstitvi v polfinale:

V Nemčiji tudi po veliki zaslugi Saše Planinšec Dresdner ostaja v konkurenci. Potem ko je aktualni nemški pokalni prvak na prvi tekmi četrtfinala presenetljivo izgubil proti Potsdamu, so Saša in soigralke temu v gosteh vrnile. Slovenske blokerka se je izkazala s 15 točkami, kar šest jih je vknjižila z blokom. O potniku v polfinale bo odločala tretja tekma.

Italija: Četrtfinale: Trentino : Verona 3:0

Jan Kozamernik (Trentino): 5 točk - 1 as, 1 blok; 100% uspešnost napada (3/3)

Alen Pajenk (Verona): 3 točke - 1 as; 50% uspešnost napada (2/4)

Tonček Štern (Verona): 6 točk - 1 blok; 29% uspešnost napada (5/17)

Poljska: Bedzin : Zawiercie 2:3

Jan Klobučar (Zawiercie): ni igral Czarni Radom : Cuprum 3:1

Dejan Vinčić (Radom): 4 točke; 57% uspešnost napada (4/7) Budowlani Torun : Developres SkyRes Rzeszow 2:3

Marina Cvetanović (Torun): 11 točk - 2 bloka; 46% sprejem, 18% idealni (28 sp. žog, 0 napak); 28% uspešnost napada (9/32)

Turčija: Fenerbahče : Maliye Piyango 0:3

Alen Šket (Fenerbahče): 12 točk - 4 asi; 13% sprejem, 13% idealni (8 sp. žog, 1 napaka); 36% uspešnost napada (8/22)

Južna Koreja: Finale: Hyundai Skywalkers : Korean Air Jumbos 0:3 (-19, -24, -24) /1:1/

Mitja Gasparini (Jumbos): 31 točk - 3 asi, 2 bloka; 63% uspešnost napada (26/41) Hyundai Skywalkers : Korean Air Jumbos 3:2 /1:0/

Mitja Gasparini (Jumbos): 29 točk - 4 asi, 3 bloki; 43% uspešnost napada (22/51)



// - izid v zmagah; igrajo na tri.

Francija: Poitiers : Ajaccio 1:3

Žiga Štern (Poitiers): 0 točk; 0% uspešnost napada (0/1) Toulouse : Nice 3:1

Danijel Koncilja (Nice): 12 točk - 2 bloka; 91% uspešnost napada (10/11) Beziers : Nantes 3:1

Eva Mori (Beziers): 3 točke - 1 as, 1 blok; 14% uspešnost napada (1/7)

Nemčija: Četrtfinale: Potsdam : Dresdner 1:3

Saša Planinšec (Dresdner): 15 točk - 2 asa, 6 blokov; 39% uspešnost napada (7/18) Vilsbiburg : Stuttgart 0:3

Anja Zdovc (Vilsbiburg): 45% sprejem, 27% idealni (11 sp. žog, 0 napak) - igrala kot libero

Belgija: Noliko Maaseik : Lindemans 3:0

Dane Mijatović (Noliko): 7 točk - 3 bloki; 80% uspešnost napada (4/5) Oostende : Antwerp 3:0

Sara Valenčič (Antwerp): ???

Češka: Karlovarsko : Brno 3:0

Gregor Ropret (Karlovarsko): 5 točk - 2 bloka; 100% uspešnost napada (3/3)

Avstrija: Posojilnica Dob : Graz 3:0

Nejc Pušnik (Dob): ni igral

Mario Koncilja (Dob): 7 točk - 1 as, 1 blok; 63% uspešnost napada (5/8) Graz : Posojilnica Dob 1:3

Nejc Pušnik (Dob): ni igral

Mario Koncilja (Dob): 12 točk - 2 asa, 3 bloki; 70% uspešnost napada (7/10)

Grčija: ASP Korinthos : Thira 0:3

Monika Potokar (Thira): 12 točk - 4 asi; 36% sprejem; 40% uspešnost napada (8/20)