Kar 39 točk: Mitja Gasparini na veličasten način odpihnil Samsung #video

Legionarji (od 12. do 22. marca)

V večini odbojkarskih lig po Evropi in svetu že potekajo izločilni boji in boji za lovorike. Izjemni Mitja Gasparini je svoj Korean Air Jumbos popeljal v finale korejskega prvenstva. Na odločilni tretji tekmi v Daejeonu so Jumbosi s 3:1 v nizih premagali domači Samsung in se povzpeli do zadnje stopničke, kjer jih že čaka Hyundai. Gasparini je na odločilni tretji tekmi Samsungu nasul kar 39 točk!