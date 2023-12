Slovenke prihodnje leto del "zlate druščine"

Slovenska ženska odbojkarska izbrana vrsta bo prihodnje leto nastopila v zlati evropski ligi. Slovenke so si preboj v tekmovanje priborile z nastopi v letošnji sezoni in posledično visokim 13. mestom na evropski lestvici, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenske odbojkarice v evropski ligi v tej sezoni niso nastopale, so pa igrale na evropskem prvenstvu v Belgiji in v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki jih je gostila Poljska. Leto pred tem so tekmovale v srebrni evropski ligi in osvojile tretje mesto. Po koncu te reprezentančne sezone se je Evropska odbojkarska zveza odločila za spremembe, in sicer so reprezentance v zlato in srebrno ligo po novem razvrščene glede na evropsko jakostno lestvico.

Na njej Slovenke zasedajo 13. mesto in se bodo že v novi reprezentančni sezoni dokazovale v elitni zlati evropski ligi. To bodo kot prve nosilke začele Ukrajinke, na lestvici jim sledijo Belgijke, Čehinje in Slovakinje, Slovenke pa bodo v ligi nastopale kot pete nosilke. Ob že naštetih reprezentancah bomo v boju za najvišja mesta spremljali še Švedsko, Španijo, Romunijo, Hrvaško, Azerbajdžan, Avstrijo in Estonijo.

Drugi turnir bo gostila Slovenija

Slovenke v okviru zlate evropske lige 2024 čakajo nastopi na treh turnirjih. Prvega bodo igrale od 17. do 19. maja prihodnje leto v Estoniji ter se tam merile z Estonkami in Ukrajinkami.

Slovenke bodo gostile drugi turnir. Foto: CEV

Drugi turnir bo od 24. do 26. maja v Sloveniji, naša dekleta pa bodo na domačih tleh gostila Čehinje in Španke.

Tretji turnir se bo odvijal med 31. majem in 2. junijem, Slovenke pa se bodo na Slovaškem srečale z gostiteljicami in Švedinjami.

Tri najuspešnejše ekipe se bodo uvrstile na zaključni turnir najboljše četverice, ki ga bo organizirala Češka. Zmagovalke zlate evropske lige in druge finalistke tekmovanja se bodo uvrstile na FIVB Challenger Cup, preko katerega si reprezentance lahko zagotovijo nastop v elitni ligi narodov.

Z nastopi v zlati evropski ligi sezona za slovenske odbojkarice še ne bo zaključena, v letu 2024 bodo namreč odigrale tudi prve tri kroge kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2026.