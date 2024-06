V živo: Slovenci po tesnem zaključku dobili prvi niz

Liga narodov, 5. junij, Fukuoka in Ottawa

Slovenski odbojkarji odpirajo drugi turnir elitne Lige narodov, ki ga gosti Fukuoka. Slovensko zasedbo, ki si bo skušala zagotoviti čim več točk v boju za olimpijske igre v Parizu, v petih dneh čakajo obračuni s Turki, Brazilci, Japonci in Bolgari.

Uvodni dvoboj pravkar igrajo proti novincem v tekmovanju Turkom, za katerimi je slab začetek lige narodov. V domači Antalyi so pod vodstvom novega selektorja Francoza Cedrica Enarda izgubili vse štiri tekme in vknjižili le eno točko. Na drugi strani pa so Slovenci Antalyo zapustili s štirimi zmagami, kar je na prvem turnirju uspelo le še Italijanom.

Selektor Gheorghe Cretu je srečanje začel s preverjeno postavo, podajalcem Gregorjem Ropretom, blokerjema Janom Kozamernikom in Alenom Pajenkom, korektorjem Tončkom Šternom, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem, v vlogi libera pa je Jani Kovačič.

Obračun se je začel precej izenačeno, ekipi sta se izmenjevali v tesnem vodstvu, po vodstvu z 8:7 pa so Slovenci stopili na plin in višali prednost, po 15 minutah so vodili +7 (16:9). Nadaljevanje je pripadlo tekmecem, ki so stopili slovensko vodstvo in se približali zgolj na točko (21:20). Zaključek niza je pripadel Slovencem, dobili so ga s 25:22, najbolj učinkovit je bil z osmimi točkami Štern.

Jan Kozamernik pred tekmo s Turčijo (video: OZS):

Slovenci so trenutno na šestem mestu svetovne lestvice in v dobrem položaju, da si priborijo eno od preostalih petih vozovnic za olimpijske igre v Parizu. Turčija je na lestvici na 15. mestu in 134 točk za slovenskimi odbojkarji. Zmaga varovancem Gheorgheja Cretuja ne prinaša prav veliko točk (med 3,5 in 0,01), jih pa zato lahko precej več odnese poraz, od 11 do 16,5 točke. Še naprej slovenski izbrani vrsti, ki se po prvem turnirju ni vrnila v domovino, ne more pomagati sprejemalec Rok Možič.

Na lanskem EP pod Giulianijevim vodstvom povzročali težave

Reprezentanci sta se v lanski reprezentančni sezoni srečali dvakrat. Prvič na evropskem prvenstvu v Bolgariji, kjer so turški odbojkarji, ki jih je takrat vodil nekdanji selektor Slovencev Alberto Giuliani, v osmini finala vodili že z 2:0 v nizih, nato pa so si Slovenci po preobratu priigrali zmago.

Na lanskem evropskem prvenstvu so Turki namučili Slovence. Foto: CEV

Drugič pa sta se izbrani vrsti srečali v okviru kvalifikacij za olimpijske igre, ki jih je gostil Tokio, Slovenci pa so se veselili zmage s 3:0. Kljub omenjeni zmagi se Slovenci niso vrnili z olimpijsko vozovnico, saj so si jo v Tokiu zagotovili domačini in Američani, a tokrat se slovenski tabor nadeja drugačne vrnitve v domovino.

"Na distanci jih držati že od začetka"

"Želimo graditi svojo igro in skušati še izboljšati določene detajle s prvega turnirja. Osredotočiti se bomo morali na vsako tekmo posebej. Vemo, da je vsaka tekma zelo, zelo pomembna. Naš prvi nasprotnik je Turčija, ki bo verjetno zelo motivirana. Sploh, ker na prvem turnirju ni osvojila toliko točk, kot bi si želela. Bodo zelo nevaren tekmec, tako da bomo morali zelo dobro začeti tekmo in Turke na distanci držati že od začetka," je pred današnjo tekmo v mikrofon Odbojkarske zveze Slovenije dejal reprezentančni podajalec Gregor Ropret.

Gregor Ropret pred tekmo (video: OZS):

"Tekme ne smemo vzeti z levo roko, ampak maksimalno resno"

"Pred nami je nov turnir in mislim, da nas čakajo kar pomembne tekme, igramo namreč s kar nekaj neposrednimi konkurenti za mesta na lestvici. Vemo, da si zaenkrat še ne moremo privoščiti, da bi popuščali pri našem ritmu. Želim si, da bi vse tekme vzeli maksimalno resno in domov prinesli štiri zmage, saj bi nam to zelo pomagalo pri uvrstitvi na lestvici in v boju za olimpijske igre. Tekma proti Turčiji je lep začetek tega turnirja. Gre za ekipo, ki prvič nastopa v Ligi narodov in se bori proti velesilam. Na prvem turnirju so pokazali, da igrajo solidno odbojko. Tekme ne smemo vzeti z levo roko, ampak maksimalno resno. Imajo nekaj dobrih napadalcev, ki jih bo treba zaustaviti. Če bomo konstantno dobro servirali, se bomo po mojem mnenju lahko veselili nove zmage," pa je misli pred nadaljevanjem lige narodov strnil srednji bloker Jan Kozamernik..

V drugi polovici junija v Stožicah

Po turnirju v Aziji bodo Slovenci zadnji turnir rednega dela lige narodov med 18. in 23. junijem igrali v domačih Stožicah, kamor si želijo priti z zagotovljeno olimpijsko vozovnico.

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).