Slovenska odbojkarska reprezentanca zaključuje pripravljalni del pred prvo od dveh akcij tega poletja, Ligo narodov. Danes in v sredo bo v Sofiji odigrala še dve pripravljalni tekmi z Bolgarijo. V soboto jo čaka let v Brasilio, kjer bo 7. junija začela prvi turnir Lige narodov.

Slovenski odbojkarji so s pripravami na dolgo poletje, v katerem bo vrhunec domače svetovno prvenstvo (konec avgusta), začeli v začetku maja v precej okrnjeni zasedbi, postopoma pa so se reprezentanci priključili vsi odbojkarji, na katere računa slovenski selektor Mark Lebedew.

Ta je v pripravljalnem obdobju varovance vodil na štirih tekmah, dveh proti Hrvaški (zmaga s 3:0, poraz z 0:3) in dveh proti Srbiji (poraz z 2:3, zmaga s 4:0). Na nobeni od teh slovenska zasedba še ni bila v najmočnejši postavi, nekaj reprezentantov je tako pretekli teden ostalo na treningih v domovini.

"Beograd pokazal velik napredek v igri"

"Mislim, da je bila odločitev, da sedem reprezentantov trenira doma in ne potuje v Srbijo, zelo dobra. Individualno delo na treningih, pa tudi s kondicijskim trenerjem se je izkazalo kot pozitivno, enako tudi skupini treningi z mladinsko reprezentanco. Fantje, ki so potovali v Beograd, so pokazali velik napredek v igri, zmagati proti Srbiji ni lahko. Poleg tega smo dobili kar nekaj odgovorov, ki smo jih iskali. Celoten teden se je odvijal na visoki ravni, enak ritem moramo zadržati tudi v tem tednu, da bomo pred ligo narodov pripravljeni tako, kot smo si želeli," se je v izjavi za Odbojkarsko zvezo na delo v minulem tednu ozrl pomočnik selektorja Zoran Kedačič.

Jan Kozamernik, Gregor Ropret, Rok Možič in Alen Pajenk so med štirinajsterico, na katero bo novi selektor računal tudi v Bolgariji. Foto: FIVB

Slovence zadnja pripravljalna preizkusa čakata danes in v sredo v Sofiji, kjer se bodo v dvorani Hristo Botev srečali z Bolgari. Lebedew je od 23 odbojkarjev, kolikor jih je na pripravah, v Bolgarijo odpeljal 14 igralcev, in sicer podajalca Gregorja Ropreta in Gregorja Pernuša, korektorja Tončka Šterna in Mitjo Gasparinija, sprejemalce Roka Možiča, Jana Klobučarja, Žigo Šterna in Jureta Okrogliča, srednje blokerje Danijela Konciljo, Alena Pajenka, Jana Kozamernika in Saša Štalekarja ter prosta igralca Alana Košenino in Janija Kovačiča.

Sobotni let v Brazilijo, v torek začetek Lige narodov

Po vrnitvi iz Sofije bo reprezentanca v petek v Ljubljani opravila še dva treninga, v soboto popoldan pa bo odpotovala v Brasilio, ki bo prizorišče prvega turnirja elitne lige narodov. V njej so Slovenci prvič nastopili lani in zasedli četrto mesto.

Na uvodnem turnirju letošnje sezone, ki se bo začel 7. junija, se bo četa Lebedewa pomerila z ZDA, Brazilijo, Avstralijo in Kitajsko.

Liga narodov bo večini služila kot priprava na svetovno prvenstvo, ki ga bosta skupaj gostili Slovenija in Poljska (zaključni boji bodo na Poljskem). Začelo se bo 26. avgusta, končalo pa 11. septembra.