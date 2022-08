Slovenki že uvrščeni v izločilne boje

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta morali na drugi tekmi evropskega prvenstva v Münchnu po hudem boju z 1:2 (21:19, 21:23, 28:30) priznati premoč Nemkama Chantal Laboureur in Sarah Schulz. Izkupiček v skupinskem delu tekmovanja je zadostoval za uvrstitev v izločilne boje.

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta po zmagi nad favoriziranima Italijankama Claudio Scampoli in Margherito Bianchin na uvodni tekmi evropskega prvenstva v Muenchnu danes odigrali še drugo tekmo skupinskega dela tekmovanja. Naši predstavnici sta se pomerili z Nemkama Chantal Laboureur in Sarah Schulz, ki sta bili na prvi tekmi prepričljivo, z 21:10 in 21:13, boljši od Avstrijk Dorine in Ronje Klinger.

V prvem nizu sta z 21:19 slavili Slovenki, v drugem sta tekmici vrnili z enako mero in se veselili zmage s 23:21. V razburljivem tretjem nizu sta ritem igre narekovali Kotnikova in Lovšinova in si pri 14:13 priigrali tudi prvo zaključno zmago. A nepopustiljivi nasprotnici sta se vrnili v igro, v Muenchnu pa smo nato spremljali razburljiv zaključek obračuna. Po številnih izmenjavah v vodstvu sta bili na koncu srečnejši Laboureurjeva in Schulzova, ki sta slavili s kar 30:28.

Nemki sta si tako zagotovili neposredno uvrstitev v osmino finala, med najboljših 16 dvojic, izkupiček ene zmage in enega poraza pa je zadostoval, da tudi Kotnikova in Lovšinova nadaljujeta boj za naslov evropskih prvakinj. Naši dekleti sta se namreč prebili v izločilne boje, kdo bosta njuni nasprotnici pa bo znano po vseh odigranih tekmah skupinskega dela evropskega prvenstva.

Preberite še: