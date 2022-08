Pokazali, da se odbojka lahko igra tudi na vodi

Prestižnih zmag na odbojkarskem spektaklu na Ljubljanici, ki so ga v Odbojkarski zvezi Slovenije pripravili v sklopu promocije svetovnega prvenstva v Sloveniji in na Poljskem, je šla v roke Nini Lovšin in Asji Šen v ženski ter Davidu Renku in Urhu Portu v moški konkurenci.

V slovenski prestolnici se je v torek odvil svojevrsten turnir v odbojki na vodi, na katerem so se predstavili tudi sedanji in nekdanji slovenski reprezentanti in nekateri najboljši slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki, ki so številne gledalce navdušili z atraktivnimi potezami.

Foto: Siniša Kanižaj

Pri ženskah so se v veliki finale uvrstile aktualni državni prvakinji v odbojki na mivki Maja Marolt in Živa Javornik ter podprvakinji Nina Lovšin in Asja Šen. Zmage z 2:0 sta se veselili slednji. Nina Lovšin je po zmagi dejala: "Igrati odbojko na vodi je bilo nepričakovano dobro. Vse skupaj je bila ena super izkušnja in bi mi bilo res žal, če je ne bi doživela." Asja Šen je dodala: "Super je bilo igrati. Vesela sem, da smo pokazale, da se odbojka lahko igra tudi na vodi ne le na mivki in v dvorani. Vzdušje je bilo odlično, zato sva še toliko bolj uživali v igri in se veselili zmage na turnirju."

Foto: Siniša Kanižaj

V moški konkurenci sta zlato odličje osvojila David Renko in Urh Port, ki sta bila v finalnem dvoboju z 2:1 uspešnejša od Danijela Pokeršnika in Tadeja Boženka.

Foto: Siniša Kanižaj

V Ljubljani smo bili tako priča še zadnjemu promocijskemu dogodku pred začetkom svetovnega prvenstva za moške, ki se bo od 26. avgusta do 7. septembra odvijalo v Areni Stožice v Ljubljani.

