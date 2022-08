Spektakel na Ljubljanici tudi z reprezentanti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podoben dogodek pred odbojkarskim mondialom, ki se bo od 26. avgusta do 11. septembra odvijal v Sloveniji in na Poljskem in na katerem se bo v boj za prestižno lovoriko podalo 24 najboljših reprezentanc sveta, smo premierno že lahko spremljali pred tremi leti, v sklopu ekshibicijske tekme pred evropskim prvenstvom v Ljubljani.

Tokrat se Odbojka na Ljubljanici v srce slovenske prestolnice vrača v nadgrajeni obliki, z obračuni osmih moških in osmih ženskih dvojic, na katerih bodo nastopili tudi slovenski reprezentanti, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Udeleženci se bodo po sistemu enojne eliminacije med seboj merili v četrtfinalnih in polfinalnih obračunih. Tekmovanje pri Ribji brvi oz. Makalonci se bo začelo ob 12.30 uri, ženski finale bo na sporedu ob 20.45 uri, moška pa ob 21.30 uri.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Platforma na reki Ljubljanici z igriščem dimenzij 7 x 14 metrov, bo potopljena deset centimetrov pod vodno gladino, igrišče pa bo označeno s svetlobno črto pa meri. Višina mreže za ženske bo 224 centimetrov, za moške 243 centimetrov. Dvojice se bodo med seboj merile po sistemu enojne eliminacije, tekme se bodo igrale na dva osvojena niza do 15. točke, tretji niz pa do 11. osvojene točke.

Gledalci na in ob Ljubljanici bodo ob športnih bojih lahko uživali tudi v ekshibicijski tekmi z vabljenimi igralci, znanimi obrazi iz sveta športa in zabave, ki bo sledila finalnima obračunoma ter zvočno-svetlobnem šovu, nastopu sinhronih plavalk, muzikalu Povodni mož in drugih spremljevalnih vsebinah.