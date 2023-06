Slovenki dobili tekmice za EP

Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin se bosta na evropskem prvenstvu v skupini, katere nosilki sta, merili s špansko, norveško in finsko dvojico.

Slovenske barve na evropskem prvenstvu v odbojki na mivki, ki bo med 2. in 6. avgustom potekalo na Dunaju, bosta v ženski konkurenci zastopali Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin, ki sta dobili prve tekmice na turnirju.

Na prvenstvu bo nastopilo 32 dvojic, ki jih je žreb uvodoma razporedil v osem skupin. V skupini F bodo Slovenkama, ki sta nosilki skupine, družbo delale španska (M. Alvarez/Moreno), norveška (Helland-Hansen/Olimstad) in finska (S. Sinisalo/Parkkinen) dvojica, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Ekipe se bodo v skupinskem delu pomerile po enokrožnem sistemu. Sledila bo končnica z neposrednimi tekmami na izpadanje.

Znova skupaj v reprezentanci

Najboljši slovenski odbojkarici na mivki bosta po krajšem premoru znova skupaj nastopili v reprezentanci. Na turnirju lige narodov maja na Nizozemskem je Lovšinova nastopala v paru z Anjo Maček. Razlog za spremembo tedaj so bile težave s kolenom Kotnikove.

Kotnikova in Lovšinova sta lani navduševali z nastopi med evropsko in tudi svetovno konkurenco. Kot tretji slovenski ženski par doslej sta nastopili na evropskem prvenstvu v Münchnu in ga končali na 17. mestu. Na turnirju elitne serije Beach Pro Tour v Cape Townu sta s petim mestom zabeležili uspeh kariere, nato pa dosežek ponovili še na turnirju v Avstraliji. Omenjenim rezultatom sta v letu 2022 dodali še srebrni odličji v seriji Beach Pro Tour Futures, in sicer na turnirjih v Litvi in Grčiji.

Dobre predstave so Slovenkama prinesle velik napredek. V svetovni razvrstitvi sta na 26. mestu, v evropski pa na sedmem. Le mesto za njima sta na lestvici stare celine Španki, Norvežanki sta 21., Finki pa 52.