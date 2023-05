Nizozemke previsoka ovira, a Slovenke uresničile glavni cilj

Slovenske odbojkarice na mivki so sezono Pokala narodov sklenile v finalu turnirja v Apeldoornu. Tam so se srečale s favoriziranimi gostiteljicami Nizozemkami, ki so bile boljše z 2:0 v zmagah, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenke so si pot proti finalu začele tlakovati v sredo, ko so z dvema zmagama odpravile Estonke. Dan pozneje so uvrstitev na dvoboj za najvišje mesto potrdile še brez izgubljenega niza proti ciprskima dvojicama.

Proti Cipru sta se v boj najprej podali Živa Javornik in Maja Marolt. Pri vodstvu s 3:2 je druga stopila za čelno črto in se z uspešnimi servisi ter dobrim sodelovanjem v polju tam zadržala kar do rezultata naslednjih osem točk (11:2). Prvi niz sta tako dobili z 21:8. Več dela sta nato imeli v drugem nizu, a z zrelo in mirno igro uspešno lomili odpor trdoživih tekmic. Po izenačenju na 5:5 jima je uspelo uiti na 12:7. V nadaljevanju se je Ciprčankama nekajkrat uspelo približati na dve točki zaostanka (12:10, 17:15, 19:17), a sta mladi Slovenki, ki v povprečju štejeta manj kot 20 let, vselej našli pravi odgovor in za zmago z 2:0 niz sklenili z rezultatom 21:17.

V uvodnem nizu sta odpor ciprskih tekmic na drugi tekmi hitro zlomili tudi Anja Maček in Tajda Lovšin. Po vodstvu 5:4 sta ušli na 17:8 in ga nato uspešno sklenili. V drugem delu tekme sta Ciprčanki dlje držali korak z udarno slovensko dvojico. Nazadnje sta se približali na 8:10, nato pa sta Maček in Lovšin prestavili v višjo prestavo, z 21:11 sklenili tekmo in reprezentanco popeljali v veliki finale.

"Dosegli primarni cilj"

"S četrtkovimi predstavami sem lahko ponovno zadovoljen, zato tudi tokrat pohvala dekletom za prikazano. V polfinalu smo opravičili svojo vlogo in dosegli primarni cilj, kar je bila uvrstitev v finale," po zaključku turnirja zadovoljstva v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije ne skriva Martin Satler, ki je v vlogi trenerja spremljal slovenske odbojkarice na Nizozemskem. "Proti Cipru sta obe ekipi prikazali suverenost. Morda je osredotočenost v drugih nizih nekoliko padla, a glede na to, da sta naši ekipi kakovostnejši od ciprskih, sta si poprej zagotovili takšno razliko, da tudi kakšen tak padec v igri ni bil usoden. Sploh Tajda in Anja sta tekmici pustili na 11. točki. Na teh tekmah smo lahko tako preizkusili tudi kakšno stvar, ki nam je prišla prav v finalu," je še dodal.

Foto: CEV

Nizozemke upravičile vlogo favoritinj

Slovenke so v finalu pričakale Nizozemsko. Ta se je v boj za prvo mesto prebila proti istim tekmicam kot Slovenija, le da sta si njeni tekmici sledili v obratnem vrstnem redu. V sredo je brez izgubljenega niza odpravila Ciper, za vstop v finale pa enako zgodbo ponovila še proti Estonkam. Te so prvi dan Sloveniji odščipnile en niz in bile na drugi tekmi v igri za zmago vse do konca.

Obe nizozemski dvojici imata v primerjavi s slovenskima na svetovni jakostni lestvici zbranih dobrih trikrat več točk, zato sta v finalu veljali za nesporni favoritinji. To sta nato upravičili tudi na igrišču.

Naveza Javornik/Marolt se je proti malenkost starejšima in višjima tekmicama iz para Driel/Piersma borila, a večjih možnosti za presenečenje ni imela. V precej bolj vetrovnih razmerah kot na preteklih dvobojih, predvsem pa pred številčnejšim občinstvom sta Nizozemki prvi niz dobili z 21:7. V drugem je slovenska dvojica nudila precej boljši odpor, se nekajkrat približala na dve točki, nazadnje na 13:15, nato pa popustila in klonila s 17:21.

Katji Stan in Raisi Schoon, ki sta trenutno najvišje uvrščeni posameznici evropske jakostne lestvice odbojkaric na mivki, v paru pa četrte v svetovnem merilu, se je nato dobro upirala tudi naveza Maček in Lovšin. V prvem nizu je klonila s 15:21, v drugem pa zavoljo nekaj več lastnih napak klonila z 9:21. Nizozemska si je z zmago priigrala nastop na finalnem turnirju Pokala narodov, katerega lokacija in termin še nista znana, so še zapisali pri OZS.