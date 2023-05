Odbojkarice na mivki uspešne v uvodu kvalifikacij za OI

Slovenske odbojkarice na mivki so v nizozemskem Apeldoornu uspešno začele nastope v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. Uvodoma so bile z 2:0 v zmagah boljše od Estonk.

Evropski del kvalifikacij za uresničitev olimpijskih sanj tokrat poteka v okviru pokala narodov. Žreb je pred časom 31 reprezentanc razporedil v sedem skupin. Slovenke je posadil v skupino C, ki je ena izmed treh ekip s po petimi sodelujočimi ekipami - ostale s po štirimi - in tekmuje v nizozemskem Apeldoornu. Poleg slovenskih odbojkaric v njej nastopajo še gostiteljice turnirja ter zasedbe Estonije, Cipra in Severne Irske. Turnir sta v dresu Slovenije začeli Živa Javornik in Maja Marolt, ki sta prvi estonski tekmici premagali z 21:17 in 21:23. Več dela sta imeli Tajda Lovšin in Anja Maček, ki sta prvi niz dobili z 21:11, nato naslednjega izgubili na 10, v zadnjem pa slavili s 15:13.

Tajda Lovšin in Anja Maček Foto: CEV "Moram pohvaliti punce. Kljub težki poti in zamudi pri letih smo dan pred turnirjem na Nizozemskem vendarle izkoristili skorajda že nočni trening ter tako prebili potovalni stres. Poznalo se nam je tudi, da sta obe ekipi lahko tekmovalni naboj okusili že prej, saj je ta povsem drugačen kot na treningih. V vikendu pred odhodom sta Živa Javornik in Maja Marolt nastopili na turnirju v Gradcu, Tajda Lovšin in Anja Maček pa v italijanskem Bibioneju," je dejal trener ženskih ekip Martin Satler.

"Oba para sta zelo dobro začela svoji tekmi in suvereno osvojila prvi niz. Živa in Maja sta ritem igre nadzorovali tudi v drugem nizu in zanesljivo zmagali. Anja in Tajda sta imeli nasproti višjepostavljeni tekmici. V prvem nizu sta ju dobro omejili, nista jima dajali veliko opcij za doseganje točk. V drugem sta se Estonki razigrali, odločilni tretji niz pa je prinašal težko situacijo, saj zaradi skrajšane igre vsaka napaka šteje še toliko več. Na koncu je odločila nekoliko večja zbranost," je še povedel Staler.

Slovenske odbojkarice naslednji preizkus v Apeldoornu čaka v četrtek ob 10. uri, ko se bodo pomerile s Ciprčankami. Te so v sredo najprej gladko premagale Severno Irsko, na drugi tekmi pa klonile pred Nizozemkami. Ob morebitni zmagi Slovenke isti dan čaka še finalna tekma, v nasprotnem primeru pa bodo končale tekmovanje.