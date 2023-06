Slovenki v boj za evropsko krono v Luksemburg

Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin bosta nastopili konec meseca na evropskem finalu CEV Queen & King of the Court v Luksemburgu.

Foto: OZS/Aleš Oblak

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin bosta igrali na finalnem turnirju prestižne serije CEV Queen & King of the Court. Slovenki se bosta v boj za evropsko krono podali 28. junija v Luksemburgu.

Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta lani navduševali z nastopi v evropski in tudi svetovni konkurenci. Kot tretji slovenski ženski par doslej sta nastopili na evropskem prvenstvu in ga zaključili na 17. mestu. Na turnirju elitne serije Beach Pro Tour v Cape Townu sta s petim mestom zabeležili uspeh kariere, nato pa dosežek ponovili še na turnirju v Avstraliji. Omenjenim rezultatom sta v letu 2022 dodali še srebrni odličji v seriji Beach Pro Tour Futures, in sicer na turnirjih v Litvi in Grčiji. Dobre predstave so Slovenkama prinesle velik napredek na evropski lestvici, na kateri trenutno zasedata visoko 7. mesto, medtem ko sta se v svetovni razvrstitvi povzpeli že na 26. mesto.

Foto: CEV Naši odbojkarici na mivki se bosta za nov vrhunski dosežek borili na evropskem finalu CEV Queen & King of the Court v Luksemburgu, ki se bo odvijal med 27. junijem in 1. julijem. Kotnikova in Lovšinova bosta na njem nastopili kot prvi nosilki skupine D, v kateri bosta igrali skupaj s Francozinjama Placette in Richard, Nemkama Ludwig in Lippmann ter Špankama Alvarez in Moreno, medtem ko bodo peto dvojico skupine določile kvalifikacije.

Obračune najboljših evropskih odbojkarjev in odbojkaric na mivki bo gostil luksemburški d'Coque.