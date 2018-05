Slovenke začele misijo: uvrstitev na evropsko prvenstvo

Odbojkarice priprave začele v Mariboru

Selektor Alessandro Chiappini, ki je na trenerski stolček sedel lani, je v Mariboru zbral vse odbojkarice s svojega spiska, zaradi poškodbe ni le Klavdije Čož, Ela Pintar se bo izbrani vrsti pridružila v torek, Evi Mori, ki je šele minuli vikend zaključila klubsko sezono, je italijanski strateg namenil nekaj dni počitka.

Prišle spočite in z novimi močmi

Odbojkarice zdaj čaka naporen ritem treningov in pripravljalnih tekem. V sklopu priprav se bo reprezentanca pred odhodom na sredozemske igre pomerila z Bolgarijo, Avstrijo in Hrvaško. Da dekletom, kljub napornemu ritmu, motiva za delo ne manjka, je potrdila Anita Sobočan: "Mislim, da smo se vse, ki smo se zbrale, lahko dobro spočile in na ta zbor prišle z novimi močmi. Do sredozemskih iger imamo še kar nekaj časa, da se uigramo in dobro pripravimo pa tudi spoznamo med seboj, saj je med nami nekaj novink. Čakajo nas tudi pripravljalne tekme, se pa vse zelo veselimo tega, kar nas čaka."

Dekleta čakajo v tej sezoni Sredozemske igre in kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Foto: OZS

Delo, delo, delo ...

Selektor Chiappini si z izbrano vrsto, ki se ji je znova pridružila tudi Sara Hutinski, želi napredka: "Prejšnjo reprezentančno sezono smo zaključili z medaljo na svetovnem prvenstvu, kar je bilo zelo pomembno za prihodnost, saj je uspeh dekletom prinesel potrebno samozavest. Zavedamo se, da bomo morali, če bomo želeli biti konkurenčni, veliko delati. Zame je zelo pomembno, da zdaj že dobro poznam večino igralk v reprezentanci in z njimi lahko delam tudi na nekoliko drugačen način. V ekipi imamo, žal, tudi kar precej težav s poškodbami, ki so posledica napornih klubskih sezon. Nekatera dekleta v tem trenutku niso sposobna trenirati na vso moč. Skušali jim bomo pomagati in te poškodbe čim prej sanirati. To stanje bomo izkoristili tako, da bomo priložnost ponudili še kakšni novi igralki, ki bi bila za reprezentanco lahko pomembna v prihodnosti."

"Lahko kar rečemo, da je uvrstitev na evropsko prvenstvo za nas ključna. Naredili bomo vse, da bomo ta cilj izpolnili." Foto: OZS

Selektor: Moramo na EP

Chiappini, ki mu bo v tej sezoni pomagal Dejan Pušnik, je tudi razkril, kakšni so cilji v letošnji sezoni: "Kot že veste, nas najprej čakajo sredozemske igre, nato pa še kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki bodo izjemno pomembne. Ta ekipa enostavno mora nastopiti na takem tekmovanju, saj ta nastop potrebujemo za nadaljnji napredek. Lahko kar rečemo, da je uvrstitev na evropsko prvenstvo za nas ključna. Naredili bomo vse, da bomo ta cilj izpolnili."

Dekleta bodo v Mariboru trenirala do konca tedna, že v soboto pa bo reprezentanca odpotovala v Bolgarijo, kjer jo čakajo prve pripravljalne tekme proti tamkajšnji izbrani vrsti.