Slovenke v Kranjski Gori začele projekt EuroVolley

Alessandro Chiappini je zbral reprezentantke in začel priprave na evropsko prvenstvo v odbojki.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je zbrala v Kranjski Gori, kjer je začela priprave na evropsko prvenstvo. EuroVolley 2019 se bo začel 23. avgusta, Slovenija se bo v Lodžu pomerila z Belgijo, Italijo, Poljsko, Portugalsko in Ukrajino.

Slovenske odbojkarice so imele po osvojenem drugem mestu v srebrni evropski ligi tri tedne prosto, zdaj pa so se zbrale v Kranjski Gori, kjer bodo ostale do začetka avgusta.

Selektor Alessandro Chiappini lahko poleg igralk, ki so nastopale v evropski ligi, znova računa tudi na korektorico Izo Mlakar, ki se vrača v reprezentančni pogon.

"Nimamo veliko časa, da se pripravimo na evropsko prvenstvo. Osredotočili se bomo predvsem nase, česar v prvem delu nismo mogli zaradi tekem, ki smo jih odigrali v evropski ligi. Poskusili bomo popraviti nekatere elemente, kjer smo imeli težave v prvem delu reprezentančnega poletja. Vrnila se je tudi Iza Mlakar, ki jo bo potrebno vključiti v ekipo," je začetek priprav pospremil italijanski strateg na slovenski klopi.

Zaradi osebnih razlogov manjkata Pia Blažič in Anita Sobočan, Sara Hutinski pa je še vedno poškodovana.

Iza Mlakar se je vrnila v reprezentanco. Foto: Sportida

"Seveda se je lepo vrniti v reprezentanco, saj sem odbojko že zelo pogrešala. Za mano je težko obdobje, povezano s študijem, a je tudi to bilo treba zaključiti. Žal mi je, da nisem bila v prvem delu z dekleti, sem jih pa vseskozi spremljala. Dobro se poznamo z vsemi in verjamem, da nas čaka lepo obdobje," je pred nadaljevanjem reprezentančne akcije dejala Mlakarjeva.

"Prvi dan je vedno težak, verjamem, da bo vsak naslednji lažji. Želimo se uvrstiti v drugi krog EuroVolleyja in verjamem, da bi lahko dosegle nov izjemen rezultat," je ob začetku priprav dejala Lana Ščuka.

Po dveh tednih ekipo čaka selitev v Maribor, kjer bodo Slovenke odigrale še prijateljski tekmi z kitajsko ekipo, med 9. in 15. avgustom pa se bodo udeležile pripravljalnega turnirja na Madžarskem. Zadnji del priprav bodo spet opravile v Mariboru, 21. avgusta pa odpotovale v Lodž.

Seznam reprezentantk:

Podajalke: Eva Mori, Sara Najdič, Eva Pogačar;

Sprejemalke: Lana Ščuka, Ana Marija Vovk, Eva Zatkovič, Žana Zdovc Sporer;

Korektorici: Iza Mlakar, Darja Eržen;

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar, Manja Jerala;

Prosti igralki: Leja Janežič, Veronika Mikl