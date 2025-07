Na Kitajskem bo konec julija in v začetku avgusta igralo sedem najboljših reprezentanc iz ligaškega dela ter gostitelji, ki so bolj pri dni lestvice.

Slovenija ima po desetih odigranih tekmah šest zmag in štiri poraze, kar jo uvršča med ekipe, ki se krčevito borijo za prvih sedem mest. Na vrhu so Brazilci (9-1) pred Italijani (8-2), pred Slovenijo pa so še Francozi (7-3), Poljaki (7-3), Japonci (7-4), Kubanci (6-5) in Ukrajinci (6-5).

Slovenci so doslej v Stožicah na zadnjem turnirju lige narodov premagali Kanado (3:1) in Nizozemsko (3:0), po današnjem obračunu pa se bodo v nedeljo pomerili še proti Srbiji.

Italijani so v Ljubljani najprej ugnali Srbijo (3:0), nato pa po tesnem obračunu še Ukrajino (3:2). V postavi svetovnih prvakov sta tudi njihova največja zvezdnika Alessandro Michieletto in Simone Gianelli.

V slovenski izbrani vrsti je po poškodbi zelo vprašljiv za nastop Alen Pajenk, tudi kapetan Tine Urnaut pa na domačem turnirju po lastnih besedah najbrž ne bo zaigral.

Dvoboj v Stožicah se bo začel ob 20.30, pričakovati pa je več kot 10.000 navijačev. Dvorana sicer še ni povsem razprodana.