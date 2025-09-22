Slovenci popoldne po četrtfinale, še pred tem bo znan morebitni njihov naslednji tekmec

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po štirih tekmovanja prostih dneh ob 14. uri z ZDA pomerila za četrtfinale svetovnega prvenstva. Še pred slovensko-ameriškim dvobojem bodo Bolgari vlogo favorita poskušali upravičiti proti Portugalcem (9.30). Zmagovalec tega dvoboja bo v četrtfinalu tekmec zmagovalca obračuna med Slovenci in Američani.

Nik Mujanović pred srečanjem z ZDA (video OZS):

Pred slovenskimi odbojkarji je nova tekma za biti ali ne biti. Slovenci so se z zmagama nad Čilom in Nemčijo ter s tesnim porazom proti Bolgariji uvrstili v izločilne boje, v osmini finala pa jih bodo pričakali Američani, ki so v skupini E nanizali zmage nad Kolumbijo, Portugalsko in Kubo ter zasedli prvo mesto.

Slovenci in Američani, selektor zadnjih je Karch Kiraly, njegov pomočnik pa je Luka Slabe, so se letos merili že na uvodnem turnirju elitne lige narodov v Riu de Janeiru, kjer so zmagali Slovenci.

"Pred sabo bomo imeli ekipo, ki, vsaj glede na potencial igralcev, v tem trenutku verjetno igra najboljšo odbojko. V primerjavi z lansko sezono imajo prenovljeno ekipo, pa tudi nekaj igralcev iz olimpijske sezone. Skušajo igrati izjemno hitro, nam pa se je za zdaj še težko soočati s takim načinom igre in s takim podajalcem, kot je Micah Christenson, saj se bomo v bloku in obrambi precej namučili. Razliko lahko naredi predvsem naš dober servis, ki bi njihovega podajalca oddaljil od mreže. Prav tako se nam lahko obrestuje, če nam bo uspelo igrati na daljše izmenjave in če bomo imeli dobro obrambo. Na to moramo čakati in na tak način moramo igrati proti ZDA," pred začetkom dvoboja pravi selektor Fabio Soli.

Bolgari bodo ob 9.30 igrali s Portugalci. Zmagovalca v četrtfinalu čaka zmagovalec med Slovenijo in ZDA. Slovenci so se z Bolgari merili že v skupini in izgubili po petih setih. Foto: Volleyball World

Bolgari in Portugalci kot prvi v ponedeljkov boj

Še pred slovensko-ameriškim dvobojem bodo Bolgari vlogo favorita poskušali upravičiti proti Portugalcem. Zmagovalec tega dvoboja bo v četrtfinalu tekmec zmagovalca tekme med Slovenci in Američani.

Znana sta že prva para četrtfinala: Poljska - Turčija, Italija - Belgija.

V torek sledita še zadnji tekmi osmine finala med Tunizijo in Češko ter Srbijo in Iranom.

Svetovno prvenstvo, osmina finala

Ponedeljek, 22. september

Torek, 23. september

Sobota, 20. september

Nedelja, 21. september

Preberite še: