Slaba novica za ruskega velikana: najboljši odbojkar na svetu res odhaja

Kar se že dolgo govori in šušlja po številnih medijih, tukaj so prevladovali italijanski, je potrdil tudi kubanski superzvezdnik Wilfredo Leon. ''Odločil sem se, da z Zenitom ne podaljšam pogodbe,'' je žalostno vest navijačem ruskega velikana sporočil najboljši odbojkar na svetu.

Kubanski čudežni deček ljubitelje odbojke navdušuje že več kot desetletje. Pri komaj 14 letih je debitiral za kubansko izbrano vrsto, od takrat naprej pa si ga v svojih vrstah želijo praktično vsi najboljši klubi na svetu. Leta 2014 ga je zvabil ruski in evropski velikan Zenit Kazan ter z njim osvojil vse, kar se osvojiti da.

Kubanec s poljskim državljanstvom ima, kot vse kaže, ruskega mraza dovolj in po sezoni zapušča vrste Zenita. ''S tem fantastičnem klubom sem osvojil lovorike, o katerim sem sanjal. Hvala klubu, trenerju, da sta mi omogočila vrhunske pogoje za napredek,'' se je zahvalil Leon in zatrdil, da bo naredil vse, da do konca pogodbe ekipo popelje še dveh lovorik.

Še dva velika izziva

Wilfredo Leon je bil leta 2015 in 2016 izbran za najboljšega igralca lige prvakov. Foto: CEV ''Čakata me še dva izziva. To je rusko državno prvenstvo in zaključni turnir lige prvakov. Finale lige prvakov je točno na datum, ko bo moja hčerkica praznovala prvi rojstni dan, kar me bo le dodatno motiviralo. Po tem se bodo moje poti z Zenitom končale. Hvala navijačem za vso podporo v teh letih, navijajte zame tudi v prihodnosti,'' je svoj obširen zapis končal 24-letni kubanski zvezdnik.

Težko je reči, kje bo svojo pot nadaljeval, a po vseh zapisih, ki krožijo naokoli, naj bi največ možnosti za njegov prihod imela Perugia.

Vse lovorike Leona pri Zenitu: 3 x liga prvakov (2015, 2016, 2017)

1 x svetovno klubsko prvakov (2017)

3 x rusko prvenstvo (2015, 2016, 2017)

3 x ruski pokal (2015, 2016, 2017)

1 x ruski superpokal (2015, 2016)

Leona bo zamenjal Ngapeth

Omenimo še, da je skoraj istočasno kot Kubanec svoj odhod iz Modene oznani tudi Earvin Ngapeth, ki bo okrepil ravno Zenit. ''Zapuščam Modeno in odhajam v Zenit,'' je za L'Equipe sporočil soigralec Tineta Urnauta. Kot glavni razlog odhoda je izpostavil odnos s trenerjem Radostinom Stojčevim.

Earvin Ngapeth ima dovolj bolgarskega trenerja. Foto: Azimut Modena Volley

''Gre za odličnega trenerja, a ni moj tip trenerja. Imela sva veliko pogovorov in le malokrat sva se v čem strinjala. V svoji igri želim imeti svobodo. Stojčev ima pogodbo še za dve naslednji leti, zato mi ne preostane drugega, kot da odidem jaz. Prav tako priložnosti, da zaigram za Zenit ne gre, ni bilo mogoče zavrniti,'' je še dodal.