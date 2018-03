Mitja Gasparini je kralj Koreje!

Legionarji

Slovenski odbojkar Mitja Gasparini je ekipo Korean Air Jumbos popeljal do zgodovinskega naslov v korejskem prvenstvu. V finalni seriji so s 3:1 v nizih premagali Hyundai Skywalkers. Slovenski korektor je bil tudi na četrti tekmi, ki so jo dobili z gladkih 3:0 v nizih, daleč najboljši pri Jumbosih - dosegel 22 točk.