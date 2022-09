Nov rekord: toliko jih še ni bilo na kupu #foto

Na italijanskem dirkališču Modena se je 18. septembra na paradi zbralo 707 kultnih Mazdinih roadsterjev MX-5. S tem so podrli rekord iz leta 2013 in se zapisali v Guinnessovo knjigo rekordov.

Na paradi so se pred dnevi zbrali lastniki vseh štirih generacij, prav vseh 707 avtomobilov pa se je skupaj zapeljalo po dirkališču. Nad celotnim dogajanjem so bdeli predstavniki Guinnessove knjige rekordov, ki so ob šestih zvečer potrdili podrt rekord in slavje lastnikov iz vse Evrope se je lahko začelo.

Najbolje prodajani brezstrešni avto na svetu

Na dogodku je bil častni gost inženir Nobuhiro Yamamoto, ki je bil odgovoren za razvoj tretje in četrte generacije MX-5. Pri podiranju rekorda je prisostvoval tudi Italijan Romano Artioli. Gre za enega največjih navdušencev nad kultnim Mazdinim modelom, ki ima v lasti Miataland – prestižni resort v umbrijskih hribih, v katerem ima tudi muzej, posvečen MX-5.

Na dirkališče Modena so bili vabljeni prav vsi lastniki MX-5. Pri podiranju rekorda so lahko sodelovali lastniki s prvo ali katerokoli drugo generacijo, tudi predelani ali individualizirani modeli so bili dobrodošli. Gre sicer že za tretji takšen rekord, saj so zadnjega postavili leta 2013 v mestu Lelystad, glavnem mestu province Flevoland na Nizozemskem. Tri leta prej se je v Essnu v Nemčiji zbralo 459 mazd, na Nizozemskem pa jih je bilo kar 683, kar pa je bilo vseeno manj od pričakovanih 800.

Foto: Mazda

Foto: Mazda

Foto: Mazda