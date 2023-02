Zvezdniška Modena ACH Volleyju zaprla vrata Evrope

Odbojkarji ACH Volleyja so na povratni četrtfinalni tekmi pokala CEV pri favorizirani Valsa Group Modena izgubili z 0:3 in se poslovili od tekmovanja. Na prvem obračunu pred tednom dni je zvezdniška italijanska zasedba v Tivoliju zmagala s 3:1.

Slovencem, ki so se nadejali slabega dneva tekmecev in odličnega svojega, se želja ni izpolnila. Do izraza je prišla kakovostna prednost zvezdniške italijanske ekipe, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani. Njegovi varovanci so oranžne zmaje, ki so se jim zagotovo poznale tudi zdravstvene težave v zadnjem času, povsem nadigrali, dvomov o zmagovalcu ni bilo niti v enem nizu.

Slovenski odbojkarski prvaki, igralci ACH Volleyja, se poslavljajo od Evrope. Potem ko so po skupinskem delu izpadli iz lige prvakov, so se neposredno uvrstili v četrtfinale pokala Cev, a naleteli na premočnega tekmeca, Valca Group Modeno. Ta je zmagala že na prvi tekmi v Ljubljani, zdaj pa bila s 3:0 boljša še doma.

Slovencem, ki so se nadejali slabega dneva tekmecev in odličnega svojega, se želja ni izpolnila. Do izraza je prišla kakovostna prednost zvezdniške italijanske ekipe, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani. Njegovi varovanci so oranžne zmaje, katerim so se zagotovo poznale tudi zdravstvene težave v zadnjem času, povsem nadigrali. Dvomov o zmagovalcu ni bilo niti v enem nizu.

Ljubljančani so odigrali slabo tekmo. Težave so se začele pri sprejemu, kar je onemogočalo organizacijo dobrih napadov. Napadalci se niso mogli razigrati, še najbolj to velja za korektorja Nikolo Gjorgieva. V napadu je še največ pokazal Filip Šestan, ki je bil z devetimi točkami skupaj z Lorenzom Salo najučinkovitejši igralec tekme.

To kaže tudi na dejstvo, da je Giani v igro poslal vse razpoložljive igralce, ki so si razporedili strelsko delo. Posnemal ga je tudi trener ACH Radovan Gačić. Tudi on je z izjemo Črtomirju Bošnjaku priložnost ponudil vsem.

"Čestitke ekipi Modene za zasluženo zmago in napredovanje v polfinale tekmovanja. Danes so bili za stopnjo boljši nasprotnik, nam pa igra žal ni stekla. Tako zaključujemo evropsko pot in se osredotočamo na ostala tri tekmovanja, kjer je cilj jasen," je po porazu dejal trener Radovan Gačič.