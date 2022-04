Saša Planinšec ostaja v Turčiji, a menja klub

Reprezentančna srednja blokerka Saša Planinšec je za to turško ekipo igrala že v drugem delu sezone 2019/20, ko se je prvič preizkusila v močnem turškem prvenstvu.

"Po drugi sezoni v Turčiji že dobro poznam ligo in se v njej tudi zelo dobro počutim, zato o novi pogodbi nisem veliko razmišljala. Aydin ima ambiciozne cilje, v klubu si želijo sestaviti ekipo, ki se bo uvrstila med pet najboljših v prvenstvu, tako da bo to izziv. Klub in ljudi v njem že dobro poznam, na prvo sezono imam same lepe spomine in se zato z veseljem vračam," je ob podpisu pogodbe dejala odbojkarica, ki lani zaradi poškodbe rame ni igrala, letos pa je nastopala za Galatasaray, s katerim je osvojila peto mesto.

V turški ligi bo njena nasprotnica reprezentančna kolegica Eva Mori, ki bo v prihodnji sezoni igrala za PTT iz Ankare.