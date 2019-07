Ruski odbojkarji ubranili naslov v ligi narodov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski odbojkarji so ubranili naslov v odbojkarski ligi narodov, potem ko so v finalu v Chicagu s 3:1 v nizih premagali reprezentante ZDA.

Rusi, zmagovalci lige narodov 2018, ki so v polfinalu izločili tudi dvakratne svetovne prvake Poljake, so zanesljivo slavili novo zmago. Tretje mesto so po zmagi nad Brazilci s 3:0 zasedli Poljaki.

Najbolj so se izkazali Dmitrij Volkov (17 točk), Jegor Kljuka (14), Ivan Jakovljev (12) in Viktor Poletajev (11).

Američanom, ki so bili nepremagani vse do finala, ni uspelo ponoviti predstave iz skupinskega dela, ko so kar s 3:0 odpravili Ruse.

Na tekmi za tretje mesto so Poljaki odčitali lekcijo olimpijskim prvakom Brazilcem, potem ko je kar 20 točk dosegel Bartosz Bednorz.