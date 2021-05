Rozman debitiral z zmago

Reprezentanco na tekmah v Luksemburgu v vlogi selektorja prvič vodi Gregor Rozman, ki je na slovenski klopi zamenjal italijanskega strokovnjaka Alessandra Chiappinija. Glavni cilj reprezentance pa je uvrstitev v zlato ligo.

Rozman je prvi obračun začel s podajalko Evo Pogačar, korektorico Darjo Eržen, sprejemalkama Loreno Lorber Fijok in Evo Zatković, srednjima blokerkama Mirto Velikonja Grbac in Brino Bračko ter prosto igralko Lejo Janežič. Začetek uvodnega niza je pripadel Avstrijkam, ki so povedle s 5:2, po zaostanku s 5:9 je slovenski selektor vzel odmor, po katerem so se Slovenke po točki z napadom in dveh asih Velikonje Grbac približale na 9:11. Po še nekaj uspešnih napadih tekmic so nato Slovenke z napadi Bračkove in Lorber Fijokove najprej prišle do 15:15, zatem pa do vodstva z 18:15. Avstrija ni našla rešitve, Slovenija je povedla celo z 21:15, po asih Bračkove za 24:16 pa zanesljivo zmagala.

V drugem nizu so bolje začele Slovenke, po bloku Erženove pa je moral avstrijski selektor Jan Jose De Brandt že vzeti odmor. Ob mreži sta za slovenske točke skrbeli še Lorber Fijokova in Velikonja Grbac, prednost je narasla že na 13:6. Bračkova in Erženova sta slabosti tekmic izkoristili za vodstvo Slovenije z 20:9, v igro pa so nato vstopile še Naja Boisa, Žana Zdovc Sporer in Nika Markovič. Avstrija je sicer dosegla štiri zaporedne točke, toda po odmoru so niz pripeljale do zmage, zadnjo točko je dosegla Boisa.

Foto: Aleš Oblak

Slovenke so v zadnjem nizu ušle na 7:3, Avstrijke so imele težave s sprejemom, razlika je narasla na šest točk (12:6). Razmerje moči se tudi v nadaljevanju ni spremenilo, prednost je narasla na 18:8. Erženova je z novo točko soigralke popeljala v končnico z 21:14, Lorber Fijokova pa je poskrbela za zaključno žogo pri 24:16. Avstrijke so tri slovenske žoge za zmago še izničile, zmago je na koncu prinesla Bračkova.

"V prvem nizu smo potrebovale nekaj časa, da smo se uigrale, ker je bila to prva tekma in ker smo imele kratke priprave v tej sestavi ekipe. Potem nam je igra stekla, bile smo osredotočene, zmanjšale smo število lastnih napak in prišle do želenega rezultata," je uvodno tekmo ocenila Darja Eržen.

Naslednja tekma v srebrni evropski ligi Slovenke čaka v petek ob 17.30, ko bodo nasprotnice gostiteljice Luksemburžanke.