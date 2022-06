Slovenci z odliko prestali zadnji preizkus, zdaj začenja dišati po Braziliji

Novi selektor slovenske odbojkarske reprezentance Mark Lebedew je dobil še zadnje tekmovalne odgovore pred poletom v Brazilijo, kjer bodo Slovenci prihodnji torek začeli nastope v Ligi narodov. Avstralec je na pripravah v Sofiji računal na naslednjih 14 igralcev: podajalca Gregorja Ropreta in Gregorja Pernuša, korektorja Tončka Šterna in Mitjo Gasparinija, sprejemalce Roka Možiča, Jana Klobučarja, Žigo Šterna in Jureta Okrogliča, srednje blokerje Danijela Konciljo, Alena Pajenka, Jana Kozamernika in Saša Štalekarja ter prosta igralca Alana Košenino in Janija Kovačiča.

Slovenci so na torkovi tekmi zmagali s 3:1, danes pa so zmagali s 3:0. Slovenski odbojkarji so drugi pripravljalni obračun proti Bolgariji začeli z enako zasedbo kot včerajšnjega, s podajalcem Gregorjem Ropretom, korektorjem Tončkom Šternom, sprejemalcema Rokom Možičem in Žigo Šternom, srednjima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom ter prostim igralcem Janijem Kovačičem. Uvod v prvi niz je pripadel našim, Bolgari so do 17:17 še sledili, zatem pa niso mogli zaustaviti prodornih Tončka Šterna in Možiča, ki sta prispevala točki za 21:23 in 21:24, dober servis Ropreta pa je Možiču omogočil zaključek za 21:25.

Slovenci se iz Bolgarije vračajo z dvema zmagama. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na servis Kozamernika so slovenski odbojkarji v drugem nizu takoj pobegnili na 1:3, vendar pa so zatem slabše sprejemali, Bolgari so izkoristili protinapade in prešli v ospredje ter si priigrali vodstvo s 6:4. Pri 12:11 v korist gostiteljev se je Lebedew odločil za odmor. Žiga Štern in Kovačič sta dobro sprejemala ter Ropretu, ki ni imel težav z razpoloženimi soigralci, olajšala delo. Bolgari so sicer povedli s 15:13, a sta Pajenk in Možič z blokoma priredila preobrat (15:17). Kozamernik je naši vrsti z napadom zagotovil pomembno točko za 16:19. Bolgarski strateg Nikolaj Jeliazkov je poizkusil s prekinitvijo, a je razlika še naraščala. Žiga Štern je z blokom in varanjem poskrbel za mirno končnico (17:22), Kozamernik je ob mreži pri 18:24 priigral prvo zaključno žogo, niz je pri 19:25 zaključil Pajenk.

Lebedew je v tretjem nizu Možiča zamenjal z Janom Klobučarjem, Pajenka z Danijelom Konciljo, Tončka Šterna pa z Mitjo Gasparinijem. Do 6. točke je bil izid še izenačen, Čardarov pa je s servisi poskrbel, da so domačini najprej ušli za tri točke, na 9:6, nato pa povedli tudi že s 15:11. Na slovenski strani se je s servisi izkazal Klobučar, ki je ob Kovačiču tudi dobro igral v obrambi, dva zaporedna protinapada je zaključil Žiga Štern, rezultat je bil na 17. točki spet poravnan. Omenjena trojica v naši zasedbi je poskrbela še za dve točki in vodstvo s 17:19. Tudi v končnico so naši vstopili z dvema točkama naskoka. Žiga Štern je vpisal novo točko, sledila je še napaka domačih za 20:23, zgrešen servis Nikolova pa je že pomenil zaključno žogo. Gasparini je prebil bolgarski blok za 25:22 in Sloveniji prinesel še drugo zmago nad Bolgarijo.

V torek začetek Lige narodov

Po vrnitvi v domovino bo reprezentanca v petek v Ljubljani opravila še dva treninga, v soboto popoldne pa bo odpotovala v Brasilio, ki bo prizorišče prvega turnirja elitne Lige narodov. V njej so Slovenci prvič nastopili lani in zasedli četrto mesto.

Na uvodnem turnirju letošnje sezone, ki se bo začel 7. junija, se bo četa Lebedewa pomerila z ZDA, Brazilijo, Avstralijo in Kitajsko.

Liga narodov bo večinoma namenjena pripravi na svetovno prvenstvo, ki ga bosta skupaj gostili Slovenija in Poljska (zaključni boji bodo na Poljskem). Začelo se bo 26. avgusta, končalo pa 11. septembra.