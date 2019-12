V živo: Nizozemci dobili še drugi niz, Giuliani povzdignil glas! #video

Po velikem septembrskem uspehu, ko so Slovenci na domačem EuroVolleyju osvojili srebrno odličje, je pred četo Alberta Giulianija nova pomembna misija. Slovenci bodo med 5. in 10. januarjem lovili vstopnico za Tokio 2020, še pred odhodom v Nemčijo pa jo čakajo tri prijateljske tekme z Nizozemsko.

Slovenski selektor Alberto Giuliani je obračun s tulipani začel v postavi Dejan Vinčić, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Mitja Gasparini, Klemen Čebulj, Tine Urnaut in Jani Kovačič. Nizozemci, kjer ima glavno besede Kozamernikov soigralec pri Milanu Nimir Abdel-Aziz, je hitro pokazala, da tudi sama v Berlin ne odhaja le sodelovati in v prvem nizu s 25:22 ugnala spremenjeno zasedbo Slovenije.

Tudi drugi niz je Giuliani začel z enako postavo kot prvega. Tudi v tem smo gledali izjemno izenačeno predstavo, v sami končnici niza pa so bili spet bolj zbrani gostje in po zmagi s 25:23 povedli že z 2:0 v nizih.

Italijanski strokovnjak je bil z igro svojih izbrancev vidno nezadovoljen. Pred začetkom tretjega dejanja je povzdignil tudi glas, a v začetno postavo ni posegal in v igri pustil fante, ki so začeli tekmo. Na sredini niza sta tako kot v zaključku prvih dveh nizih v igro prišla Gregor Ropret in Tonček Štern, ki sta zamenjala Vinčića in Gasparinija.

Slovenija : Nizozemska 0:2* (-22, -23, 18:19 ) Prva postava Slovenija: Vinčić, Čebulj, Urnaut, Pajenk, Kozamernik, Gasparini, Kovačič



Slovenija: T. Štern, Pajenk, Kozamernik, Možič, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Ropret, Urnaut, Čebulj; selektor: Giuliani Nizozemska: Keemink, van Garderen, ter Horst, van der Ent, Dronkers (L), Maan, Plak, Gommans, Smit, Abdel-Aziz, van Solkema, van Maat, Parkinson, Andringa (L); selektor: Piazza

Slovenski seznam za turnir v Berlinu: Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom/Pol)

Gregor Ropret Gregor (Nantes/Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Wolfdogs Nagoja/Jap)

Tonček Štern (Luczniczka Bydgoszcz/Pol) Srednji blokerji:

Jan Kozamernik (Milano/Ita)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol AlpenVolleys/Avt)

Matic Videčnik (ACH Volley/Slo)

Alen Pajenk (Czarni Radom/Pol) Sprejemalci:

Žiga Štern (Syros Foinikas/Grč)

Rok Možič (Maribor/Slo)

Klemen Čebulj (Trentino/Ita)

Tine Urnaut (Šanghaj/Kit) Prosta igralca:

Jan Klobučar (Narbonne/Fra)

Jani Kovačič (Ravenna/Ita)

Dodatne olimpijske kvalifikacije (Berlin, 5.–10. januar 2020): Skupinski del Nedelja, 5. januar:

13.30 Francija – Srbija (skupina B)

16.30 Slovenija – Belgija (skupina A)

19.30 Češka – Nemčija (skupina A) Ponedeljek, 6. januar:

14.00 Nizozemska – Srbija (skupina B)

17.00 Bolgarija – Francija (skupina B)

20.10 Belgija – Nemčija (skupina A) Torek, 7. januar:

14.00 Bolgarija – Nizozemska (skupina B)

17.00 Belgija – Češka (skupina A)

20.10 Nemčija – Slovenija (skupina A) Sreda, 8. januar:

14.30 Srbija – Bolgarija (skupina B)

17.30 Slovenija – Češka (skupina A)

20.45 Francija – Nizozemska (skupina B) Polfinale Četrtek, 9. januar:

17.00 prvi polfinale

20.10 drugi polfinale Finale Petek, 10. januar, ob 20.10

