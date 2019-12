Poraz in nova poškodba: Upam, da ni kaj hujšega

ACH Volley je izjemno težki skupini lige prvakov ostaja pri eni zmagi in dveh točkah. Oranžni zmaji so v 3. krogu kljub dobremu začetku in dobljenemu prvemu nizu na koncu morali priznati premoč ruskemu Novemu Urengoju z 1:3. "Takoj po tekmi sem sicer malo slabše volje, tako da mogoče še nimam povsem pravega pogleda, ampak kljub vsemu sem mnenja, da bi se dalo iztržit bistveno več," s prikazanim svojih izbrancev ni bil povsem zadovoljen trener Matija Pleško.

Foto: CEV "Nekako smo šli v igro tako, kot sem si želel. Držali smo se skupaj do konca niza in potem se je tehtnica obrnila v našo korist, kljub temu da smo imeli pet izdelanih situacij, pa nismo dobili nobene točke. Torej, če bi še to dodali, bi bil gladko dobljen prvi niz in ne na razliko. V drugem nizu pa je bil ključnega pomena slab začetek 7:1, 9:2 in potem ko enkrat spustiš tako kvalitetno in fizično dobro pripravljeno ekipo na tako razliko, je potrebno ogromno energije vložiti v to, da se jih sploh ujame, kar smo tudi storili. Napotki so bili takšni, kot so bili, eden izmed njih je bil, da jih je potrebno samo ujet in jih bomo s tem stisnili v kot in jim spodrezali krila. Žal smo nato, ko smo ujeli priključek, naredili nekaj napačnih potez in jih sami vrnili med žive. Potem pa je zelo težko, ko se razigra ne le eden, ampak več igralcev. Danes sta bila Kljuka in Padar na nivoju v napadu, potem pa so se vsi ostali poleg njiju razigrali na servisu in nato je šlo vse skupaj hitro po klancu navzdol,'' je takoj po tekmi dejal trener ACH Volleyja, Matija Pleško.

"Naredit eno tako dolgo pot za osvojen en niz ..."

Trener Ljubljančanov, da jih Rusi niso taktično presenetili: "Igrali so, kakorkoli se bo to slišalo, enostavno odbojko. Je pa prišla do izraza njihova fizična moč, individualna kvalitetna posameznikov, ki jih mastno plačajo tam, a kljub temu, da smo to vedeli, mi je žal, da se je tekma razpletla, tako kot se je. Naredit eno tako dolgo pot za osvojen en niz, pač ne morem biti zadovoljen. Seveda so bile tudi pozitivne stvari, ampak enostavno tistih stvari, ki jih poudarjam na treningu, je bilo malenkost več za premagat tako kvalitetno ekipo.''

Foto: CEV

Po Pokiju na bolniški seznam Videčnik

Po tekmi s Kuzbassom se je poškodoval Jan Pokeršnik (zapestje), ki se je do gostovanja v Rusiji sestavil, a ACH Volley ima novega na bolniškem seznamo. 'Na spisku poškodovanih se je sedaj znašel tudi Matic Videčnik. "Uščipnilo ga je v kolenu, praktično se ne more usest. Močno upam, da ni kaj hujšega, ampak to bomo šele vedeli, ko pridemo v Ljubljano. Če Vučićevića omenim, po Kuzbasu praktično ni treniral zaradi želodčnih težav, več je bil na wc-ju kot v dvorani. Ampak to so potem že izgovori,'' je še sklenil trener slovenskih prvakov.

