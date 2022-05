Poljski prvaki v Ljubljani ubranili naslov

Poljski odbojkarski prvak Azoty Kedzierzyn Kozle je v ljubljanskih Stožicah ubranil naslov evropskega prvaka. V finalu je po uri in 36 minutah s 3:0 (22, 20, 30) premagal Trentino. To je za poljske ekipe drugi naslov v ligi prvakov.

Poljaki so do njega prišli z zbrano igro v končnicah. Vse do njih je bil rezultat negotov. V tretjem nizu so sicer imeli nekaj težav z zaključnimi žogami za zmago, Trentino, ki ostaja pri treh evropskih naslovih (v finalu je tudi trikrat izgubil), se ni hotel vdati, a branilci naslova so bili vztrajni, kar se jim je obrestovalo.

Finale lige prvakov, foto: Matic Klanšek Velej/Sportida:

Statistično gledano sta bili ekipi izenačeni, odločil pa je napad, v katerem so bili Poljaki bolj učinkoviti, izkazal se je predvsem Kamil Semeniuk, dosegel je 27 točk.

