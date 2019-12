Avstrijke končale zmagoviti niz Šempetrank, Kamničanke z dobro popotnico na Češko

Avstrijske odbojkarice so zaustavile zmagoviti niz Šempetra. Ta je v vseh tekmovanjih dobil sedem zaporednih tekem, tudi dve evropski, v drugem krogu je bil dvakrat boljši od slovaškega Pezinoka. Tudi tokrat ni razočaral svojih navijačev, a je naletel na boljšega tekmeca. Avstrijke gostiteljic še zdaleč niso nadigrale, a nekaj slabših trenutkov varovank Bena Božiča je bilo dovolj, da so si gostje že na prvi tekmi priigrale prednost. Povratna tekma bo čez 14 dni v Linzu.

Sip Šempeter: Rituper 1, Mo. Božič 4, Črnila 6, Praunseis 6, Vovk, Verbovšek, Žnidar 19, Banko, Korem, Ma. Božič, Lekše 10, Mazej, Vrhovnik 2, Lakovšek 14.



Linz Steg: Teufl 1, Duvnjak, Alexander 12, Messenböck, Maass 7, Hager, Lott 23, Deisel 5, Spasojević 10, Maros 16, Trathnigg 1.

Kamničanke do lepe prednosti

V ponedeljek so Kamničanke v derbiju z Novo KBM Branikom po dobri igri v prvem nizu popustile in tako prvič v letošnji sezoni izgubile v domačem prvenstvu. Tekma je veljala tudi za srednjeevropsko ligo, kjer so na drugem mestu, prehitele so jih prav Mariborčanke. S porazom so domače prvenstvo končale tudi odbojkarice iz Prage, ki so doma izgubile proti vodilni ekipi češke lige, Brnu, praznih rok pa so ostale tudi v Kamniku, čeprav so prepričljivo dobile uvodni niz.

Čehinje tudi v nadaljevanju niso popuščale, vseeno pa so bile domačinke toliko boljše, da so na koncu zmagale s 3:1. Že zdaj pa je jasno, da bo v gosteh potrebno pokazati še boljšo predstavo, če se želijo slovenske pokalne prvakinje razveseliti napredovanja v naslednji krog. S 25 točkami je bila pri Calcitu pričakovano najboljša kapetanka Olivera Brulec Kostić.

Calcit Volley: Zbičajnik 2, Kotnik, Mihevc 1, P. Marušič, Š. Marušič, Mihalinec 10, Vovk 11, Brulec Kostić 25, Zatković, Janežič, Charuk 17, Jerala, Kaker 5.



Olymp Praga: Kalhousova 14, Purchartova 5, Denisova 25, Stankova 11, Simanova 6, Komarkova 2, Fomenkova 1, Jakuškina, Ovečkova 5, Peškova, Smutna.

Od slovenskih predstavnikov napredovanje v osmino finala lovita tudi Tina Grudina s Stiinto Bacau in slovenski trener Vasja Samec Lipicer z madžarsko ekipo Bekescsabai. Oba sta po prvih tekmah v odličnem položaju.

Pokal Challenge, ženske, 1/16 finala:

Preberite še: