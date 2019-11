Za začetek jih čaka slovaška ovira

Šempetrčanke v letošnji sezoni nastopajo le v državnem prvenstvu, medtem ko vsa preostala moštva, ki bodo Slovenijo zastopala v evropskih pokalih, tekmujejo tudi v srednjeevropski ligi.

Izkupiček Savinjčank sta dve zmagi in dva poraza, trener Beno Božič pa je pred jutrišnjo tekmo s Pezinokom precej optimističen: "V letošnjem prvenstvu smo v praktično že dobljenih nizih večkrat uspeli premagati sami sebe in to je, ob nekoliko slabšem sprejemu, trenutno naša največja težava. Pozna se nam, da smo pred sezono precej pomladili ekipo, ob tem je kariero zaključila Petra Vrhovnik, s katero smo izgubili rutino in sigurnost in vse to je težko nadomestiti čez noč. Z ekipo zdaj delamo na dolgi rok in mislim, da imamo velik potencial. Treba bo veliko delati, potrebujemo čas in tudi izkušnje. Ne glede na to se s Slovakinjami lahko kosamo, vsaj glede na posnetke, ki jih imamo. Če bomo uspeli igrati na visoki ravni, kar smo letos nekajkrat že, se lahko uvrstimo v naslednji krog."

Slovakinje so v domačem prvenstvu odigrale šest tekem in le enkrat izgubile. Trenutno zasedajo drugo mesto v slovaškem prvenstvu.

Pokal Challenge, ženske, kvalifikacije, 2. krog (prve tekme):