Prekmurci so se v Španijo odpravili s popotnico zmage s 3:1 na prvi tekmi. Foto: Panvita Pomgrad

Na sporedu so povratne tekme drugega kroga pokala Challenge. Odbojkarji Calcit Volleyja gostujejo pri poljski ekipi Projekt Varšava, ki kandidira za vrh tekmovanja. Kamničane čaka zahtevna naloga, saj so na prvi tekmi pred tednom dni doma izgubili z 0:3. Odbojkarji Panvite Pomgrad pa bodo na gostovanju pri španski Pameso Teruel branili prednost s prve tekme, na kateri so zmagali s 3:1.