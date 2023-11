Brez presenečenja: Novogoričanke se poslavljajo od Evrope

Odbojkarice Gen-I Volley so tudi na povratni tekmi 1/16-finala pokala Challenge izgubile z 0:3 (-20, -18, -25) s favoriziranim Panathinaikosom in končale evropsko pot. Novogoričanke so imele v tretjem nizu več zaključni žog, da podaljšajo tekmo, a so se gostje vrnile in niz dobile s 27:25.

Grška ekipa je prvo tekmo v domači dvorani dobila po zaslugi ene večje serije točk v vsakem nizu, zato je bila glavna naloga slovenskih podprvakinj, da slabe trenutke na sprejemu tokrat prepreči. A ji to ni uspelo, že na samem začetku so po servisih kubanske veteranke Kenie Carcases gostje povedle s 7:1. Gostiteljice so nato vzpostavile ravnotežje, sledil je lov, približale so se na 17:18, toda več jim tekmice niso dovolile.

Še večjo serijo so gostje naredile v drugem nizu, potem po ko je izidu 8:8 na servisno črto stopila Hrvatica Martina Šamadan. S pomočjo soigralk je poskrbela za osem točk, prednost pa so nato Atenčanke z lahkoto branile do konca niza.

Z zmago v njem so si dokončno zagotovile napredovanje. Gostujoči trener si je lahko privoščil, da v igro pošle igralke s klopi, ki pa so vseeno dobro začele niz, povedle so s 3:0 in 8:3. Toda nato se je njim zataknilo na sprejemu, domače so jih ujele in prešle v vodstvo. A odlepiti se jim ni uspelo, izenačena končnica pa je pripadla gostjam, čeprav so Primorke vodile s 24:22 in imele nato še eno zaključno žogo.