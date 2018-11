Mariborčanke so evropsko pot začele brez dobljenega niza

Slovenske odbojkarske prvakinje se v pokalu Cev še drugo sezono merijo z najbolj neželenim tekmecem (predvsem zaradi dolge poti na gostovanje), rusko ekipo Jenisej Novosibirsk, lani v osmini finala, letos pa že nekoliko prej. Čeprav imajo nekoliko spremenjeno ekipo, so Rusinje tudi tokrat izrazit favorit, kar so dokazale že v Mariboru, kjer so lani izgubile niz, tokrat pa so zmagale s 3:0. A pri tem še zdaleč niso imele lahkega dela, Mariborčanke so se prav v vseh nizih enakovredno kosale, toda končnice se jim niso najbolj posrečile, v njih se je pokazala prednost Rusinj v izkušnjah.

Povratna tekma v Sibiriji bo naslednjo sredo.

V tem sklopu tega tekmovanja bo na delu tudi nekdanja bankirka, Saša Planinšec, ki si zdaj služi kruh v Nemčiji. Slovenska blokerka bo z Dresdnerjem skušala presenetiti italijansko ekipo iz Busta Arsizia.

