Poslastica v Lukni: novogoriški vlak porazil tudi prvakinje

V derbiju 7. krog 1. DOL so odbojkarice GEN-I Volleyja v pravi odbojkarski poslastici v mariborski Lukni s 3:2 v nizih premagale aktualne prvakinje, Novo KBM Branik. Novogoričanke tako ostajajo neporažene, vodilno mesto pa so morale po dolgem času prepustiti kamniškemu Calcitu. Ta ima zdaj točko več od GEN-I Volleyja.

Veliki obračun v Lukni je upravičil vsa pričakovanja. Videli smo pet razburljivih nizov, na koncu pa so bile malce boljše gostje iz Nove Gorice. Aktualne prvakinje so na krilih zelo razpoložene Ize Mlakar, dosegla je kar 33 točk, po napeti končnici dobile prvi niz. Goriške strele so jim z enako mero vrnile v drugem in izenačile na 1:1.

Sproščene Novogoričanke so nato brez težav dobile tudi tretji niz, a se domačinke niso predale in v četrtem nizu izenačile izid na 2:2. O zmagovalcu je odločal skrajšan peti niz, v katerem so bile nekoliko boljše in srečnejše gostje. Ob Mlakarjevi sta se v vrstah domačink izkazali še Anita Sobočan (15) in Lorena Lorber Fijok (14), pri zmagovalkah pa je 22 točk dosegla Lana Ščuka, 13 jih je dodala Tina Grudina, še eno manj pa Dajana Lucas (12).

Obe ekipi sta kar 14 točk dosegli z blokom. S sedmimi bloki je blestela blokerka GEN-I Volleyja Mirta Velikonja Grbac, pri Mariborčankah pa je bila v tem elementu najboljša Ela Pintar (4).

V soboto sta se zmage že veselili Formula Formis in SIP Šempeter, Ljutomerčanke so zaman prvo zmago lovile proti Kopru, odbojkarice Calcita pa so se po zmagi nad Ankaranom povzpele na vrh lestvice.

1. DOL, ženske, 7. krog: Sobota, 24. november:

Calcit Volley II : Formula Formis 1:3 (-22, -25, 22, -23)

Roto-Kema Puconci : SIP Šempeter 0:3 (-27, -18, -20)

Ljutomer : Luka Koper 0:3 (-19, -13, -21)

Ankaran Hrvatini : Calcit Volley 0:3 (-13, -15, -16) Nedelja, 25. november:

Nova KBM Branik : GEN-I Volley 2:3 (23, -27, -13, 22, -13)