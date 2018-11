Kamničanke na prvem derbiju odpihnile prvakinje #video

Kamničanke so pred domačimi gledalci premagale največje rivalke zadnjih let in aktualne državne prvakinje, Novo KBM Branik.

Kamničanke so pred domačimi gledalci premagale največje rivalke zadnjih let in aktualne državne prvakinje, Novo KBM Branik. Foto: Klemen Brumec

Odbojkarice Calcit Volley so v prvem velikem derbiju 1. DOL v Kamniku gladko s 3:0 v nizih premagale branilke naslova iz Maribora. V prvih dveh nizih so prevladovale domačinke, v tretjem nizu pa so ves čas vodile gostje, a na koncu tudi tega izgubile s 25:27 in zmaga je ostala v Kamniku. GEN-I Volley je z novo zmago s 3:0 ostal na vrhu lestvice. Novogoričanke v tej sezoni sploh še niso oddale niza.

Varovanke Gregorja Rozmana so pred 200 gledalci izkoristile slab dan prvakinj, ki so imele veliko težav s sprejemom, posledično pa tudi z igro v napadu, tudi blok je bil v domeni tekmic. Povratnica na igrišča Iza Mlakar se ni mogla razigrati, a je bila s 14 točkami vseeno najučinkovitejša igralka tekme. Pri Calcitu je bilo delo v napadu bolj porazdeljeno, Olivera Kostić je dosegla 13 točk, Tina Kaker pa 11, od tega kar s šest z bloki.

V prvih dveh nizih so bile gostiteljice ves čas v prednosti, v prvem so do visoke prednosti 18:8 prišle po servisih Lucy Charuk in Eve Pogačnik, štirih zaporednih točkah Kostićeve in blokom Nine Kotnik. V drugem so Kamničanke že na začetku povedle s 6:1, gostje so izenačile na 10:10, nato pa je Kotnikova s servisi poskrbela za osem zaporednih točk in prednost, ki je zadostovala za vodstvo z 2:0. V tretjem nizu so imele varovanje Sama Miklavca tri zaključne žoge za znižanje rezultata na 1:2, a so jih zapravile. Z dvema blokoma Charukove so Kamničanke izid na 24. točki izenačile, z blokom Kakerjeve pa prišle do zaslužene zmage.

Veselje je bilo po domači zmagi v Kamniku nepopisno:

O MAJ GAD kakšna zmaga naših #CalcitGirls je bila to! 👐👐👐 Objavil/a Calcit Volley dne Sobota, 17. november 2018

"Dekleta vedo, česa so sposobne"

"Dekleta že od samega začetka sezone vedo, česa so sposobne, bilo je samo vprašanje, kdaj se nam bodo določene stvari izšle. Na srečo je bilo to danes. Ne glede na to, v kakšnem stanju so Mariborčanke prišle v Kamnik, vemo, da niso bile v idealnem, ampak to velja tudi za nas, smo prikazali zelo dobro igro. Vesel sem, da smo se držali taktičnega načrta, ves čas smo igrali zbrano, v tretjem nizu pa smo zmogli zaostanek treh točk v končnici niza obrniti v svojo korist," je po tekmi dejal trener domačink Rozman.

GEN-I Volley v 1. DOL ni izgubil še niti niza. Foto: Tine Strosar

Mrtvi tek Novogoričank, izkazale so se tudi rezervistke

Po šestih krogih imajo poleg Calcita stoodstoten učinek tudi igralke GEN-I Volleya, ki doslej niso izgubile niti niza, zato ostajajo pred Kamničankami. Tokrat so se do zmage, tokrat edine gostujoče, sprehodile v Puconcih, čeprav so igrale tako rekoč v rezervni postavi, brez Lane Ščuka, Tine Lipicer Samec, Mirte Velikonja Grbac, Nuše Ferlinc in Klare Perić, a se jim to v igri niti ni veliko poznalo, saj so tudi "rezervistke" odlično opravile svoje delo.

Zanesljivi zmagi 3:0 sta zabeležili tudi ekipi Formule Formis proti Ankaranu Hrvatinom in SIP Šempetra proti Ljutomeru.

1. DOL, ženske, 6. krog: Sobota, 17. november:

Luka Koper : Calcit Volley II 3:0 (15, 18, 21)

Calcit Volley : Nova KBM Branik 3:0 (16, 21, 25)

Roto-Kema Puconci : GEN-I Volley 0:3 (-14, -18, -20)

Formula Formis : Ankaran Hrvatini 3:0 (21, 12, 21)

SIP Šempeter : Ljutomer 3:0 (11, 11, 21)