Po izjemni sezoni začenjajo priprave na novo, v kateri imajo še dodaten motiv

Iz tabora ACH Volley so sporočili, da v četrtek začenjajo priprave na prihajajočo sezono, v kateri bodo branili tri osvojene lovorike iz pretekle sezone, in sicer naslov državnih, pokalnih ter srednjeevropskih prvakov. Še dodaten motiv celotnemu kolektivu bo predstavljalo vnovično igranje v najelitnejšem tekmovanju, ligi prvakov.

Klub iz prestolnice je v prestopnem obdobju sklenil sodelovanje z novim trenerjem, Radovanom Gačičem, ki je v prejšnji sezoni vodil odbojkarje zagrebške Mladosti. Novi obrazi v oranžnem gnezdu so tudi slovenski reprezentant Danijel Koncilja, hrvaški reprezentant Filip Šestan ter aktualni državni prvak v odbojki na mivki Klemen Šen. Iz Črnuč se v ekipo vračata tudi občasni reprezentant Črtomir Bošnjak ter Primož Mejal.

Na začetku priprav bo trenerju Gačiču zaradi bližajočega svetovnega prvenstva v Sloveniji in na Poljskem na voljo manj igralcev, vendar to ne bo oviralo procesa dela, ki bo skrbno načrtovano s strani kondicijskega trenerja Sama Korošča.

"Vesel sem, da se vse skupaj začenja. Imeli sem dovolj časa, da smo se spočili in odmislili odbojko za nekaj časa, zdaj pa že komaj čakam, da začnemo s treningi. Na začetku ekipa ne bo v celotni zasedbi, vendar je to zaradi reprezentančnih obveznosti in velikih tekmovanj že nekako praksa. Ponovno nas čaka dolga in naporna sezona, če želimo uresničiti naše skupne cilje, moramo trdo garati od prvega dne," je dejal kapetan oranžnih zmajev, Nikola Gjorgiev.