Po bledi predstavi pred Slovenci nov zahteven izziv

Slovenski odbojkarji so v soboto odigrali sedmo od 12. tekem prvih treh turnirjev lige narodov in vknjižili četrti poraz. Italijanom so priznali premoč z 0:3, selektor Mark Lebedew v igro ni poslal vseh najmočnejših orožij. Kapetan Tine Urnaut, ki je blestel ob zmagi nad Argentino, na primer še ni pripravljen na več zaporednih tekem, tako da je počival, prav tako ni tvegal s povratnikoma po pozitivnem testu na covid-19, Tončkom Šternom in Janijem Kovačičem. Počivali so tudi nekateri drugi nosilci igre.

Slovenci so trenutno na mestih, ki ne zagotavljajo preboja na zaključni turnir (osmerica), pred njimi pa je nova pomembna tekma, zadnja na Filipinih. Ob. 9. uri po slovenskem času jim bo nasproti stala Japonska, ki ima na računu dve zmagi več, med drugim je s 3:2 premagala tudi Italijo. "Ne glede na vse bomo morali proti Japonski igrati s povsem drugačnim odnosom, to je prvi načrt," pred srečanjem pravi Lebedew.

Osmerica na zaključni turnir v Bologno

Slovenci se bodo po tekmi z Japonsko vrnili iz Azije, nato pa med 5. in 10. julijem odigrali tretji turnir na Poljskem, kjer se bodo udarili z gostiteljico Srbijo, Bolgarijo in Iranom. Po zamislih selektorja se jim bo tam prvič v letošnji izvedbi tekmovanja pridružil Klemen Čebulj.

Osem reprezentanc se bo po treh turnirjih uvrstilo na zaključni turnir, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna. Italija ima mesto na njem že zagotovljeno.

Liga narodov je za reprezentance predvsem priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Glavna gostiteljica z zaključnimi boji bo branilka naslova Poljska.