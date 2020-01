Napetost narašča, prostora za napake ni več #video

Slovenci so ob Bolgariji še edina neporažena reprezentanca, a te zmage v skupinskem delu bo morala četa Alberta Giulianija hitro pozabiti, saj jo že ob 17. uri čaka polfinalni obračun s Francijo, kjer popravnega izpita ne bo več.

Slovenci so v skupinskem delu prišli do treh zmag. To je uspelo le še Bolgariji. Foto: CEV

Tega se zaveda tudi izkušeni slovenski organizator igre Dejan Vinčić, ki je proti Čehom počival. "Ni kaj filozofirati. Treba bo pokazati našo najboljšo igro na tem turnirju, če hočemo premagati Francoze. O njih nima smisla izgubljati besed, vemo, za kakšno reprezentanco gre. Prepričan sem, da se bomo nanje odlično pripravili, nato na igrišču naredili vse, da jih premagamo," pove Vinko.

Drug korektor, podobna igra

Ko se razigra Earvin Ngapeth, je neustavljiv. Foto: Getty Images Francozi so imeli pred kvalifikacijami obilico težav. Zaradi spora z Earvinom Ngapethom se je nastopu odpovedal prvi korektor Stephen Boyer, a tudi njegova zamenjava, odbojkar Latine Jean Patry igra odlično.

"Njihova igra se ni nič spremenila. Še vedno največ žog dobi Ngapeth, a tudi Patry je svoje odlične igre v klubu prenesel tudi v reprezentanco. Zagotovo ga bo treba paziti, o tem ni dvoma," je jasen Vinčić.

17.00 Slovenija - Francija Slovenija: Štern T., Pajenk, Kozamernik, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Klobučar (L), Kovačič (L), Štern Ž., Videčnik, Ropret, Urnaut, Čebulj, Možič Francija: Grebennikov (L), Patry, Toniutti, Tillie, Lyneel, Ngapeth, Le Roux, Brizard, Winkelmuller, Le Goff, Bultor, Louati, Chinenyeze, Carle

Spomin na leto 2015 še živ

Slovenci in Francozi so se v zadnjih štirih letih dvakrat pomerili z galskimi petelini. Obakrat so izgubili. Leta 2015 v finalu EP v Sofiji, poleti pa v prvem krogu olimpijskih kvalifikacij na Poljskem. "Nismo pozabili tistega poraza iz pred štirih let, še bolj svež spomin je s tekme minulega poletja, kjer smo bili bližje, kot kaže rezultat. V vseh nizih smo jim bili blizu, na koncu pa smo jim sami dali nekaj točk in jim pomagali, da so nas premagali," se spominja slovenski podajalec in doda: "Kot sem rekel, morali bomo narediti še korak naprej v naši igri, ki smo jo kazali do zdaj, treba bo pritiskati s servisom, da jih oddaljimo od mreže. Tako bo lažje igrati. Če nam to ne uspe, bo težko," poudarja 33-leti Velenjčan, ki je na tem turnirju vsaj tako dober kot pred tremi meseci na EuroVolleyju, če ne boljši.

Nora zadnja točka francoskega zvezdnika v finalu EP 2015 v Sofiji:

Francozi v hotel pozno ponoči

Obračun med Slovenijo in Francijo se bo začel že ob 17. uri, kar pomeni, da so imeli Francozi nekaj ur počitka manj. "Zagotovo smo bili v boljšem položaju kot oni. Prišli so zelo pozno v hotel, jutranjega treninga za razliko od nas niso imeli, a to so tekme, za katere vemo, kaj prinašajo. Če zmagaš, greš v finale, če ne, greš domov. Tega se zavedamo tako oni kot tudi mi, zato utrujenost tukaj ne bi smela igrati nobene vloge," za konec pove Vinčić.

Kvalifikacijski turnir za Tokio 2020, 5. dan:

Polfinale:

