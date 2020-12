Odpovedana tudi tekma Mariborčanov v srednjeevropski ligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Merkur Maribor, vodilna ekipa odbojkarska ekipa srednjeevropske lige, bi danes lahko še povečala prednost pred najbližjimi zasledovalci, a se to ne bo zgodilo.

Tekmo v domači dvorani proti avstrijski ekipi Union Raiffeisen so zaradi novih okužb v avstrijski ekipi preložili. Odpoved te tekme je le ena v nizu odbojkarskih, ki so jih morali v zadnjem času odpovedati pri nas in v tujini.