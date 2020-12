Kranjčani še drugič v nekaj dneh ugnali Panvito

Odbojkarji Hiše na kolesih Triglava so še drugič v petih dneh premagali tekmeca za peto mesto prvenstvene razpredelnice 1. DOL za moške Panvito Pomgrad. Potem ko so v tekmi 12. kroga v soboto zmagali s 3:0, so bili tokrat v Murski Soboti boljši s 3:1 (23, -22, 17, 20).

Sobočani so v Kranju izgubljali tesne nize, verjeli pa so, da lahko Kranjčanom v domači dvorani na podoben način vrnejo milo za drago. Tekmo so začeli odlično, povedli z 8:3, a sledil je odgovor Gorenjcev, ki so na servis Janka Breganta z dobro igro v bloku dobili osem zaporednih točk. Nekaj trenutkov pozneje so prednost povečali na +4, a nato je prišlo do še enega preobrata. Domači so se vrnili v vodstvo (21:20), toda končnico zaradi svojih napak vendarle izgubili.

V drugem nizu je Triglav že vodil s 16:10, vendar prednost zapravil. Za to ima največ zaslug Jakob Rojnik, ki je bil do takrat praktično neopazen, nato pa je z asom poskrbel za izenačenje na 18:15, z blokom povedel svojo ekipo v vodstvo 23:21, za piko na i pa poskrbel še za dve točki v napadu in s tem za izenačenje na 1:1.

Tretji niz so Kranjčani dobili gladko, četrti pa je bil do izida 20:20 ves čas izenačen, saj si nobena izmed ekip ni priborila večje prednosti od dveh točk. V končnici pa se je gostujočemu trenerju Sašu Ropu obrestovalo, da je za servisno črto poslal rezervista Gala Ibrišimovića, ki je s servisi, dosegel je tudi dva asa, poskrbel za zmago.

Hočani v karanteni

Danes bi se morala v zaostali tekmi 6. kroga 1. DOL za moške v Kanalu pomeriti Salonit Anhovo in Hoče. A tekme ne bo, razlog so okužbe v hoški ekipi. Zaradi karantene so že odpovedali tudi sobotni obračun istih tekmecev v 12. krogu.

1. DOL, zaostala tekma 7. kroga:



Panvita Pomgrad : Hiša na kolesih Triglav 1:3 (-23, 22, -17, -20)

Radović 26, Ražnatović 16; Bregant 19, Štembergar Zupan 18