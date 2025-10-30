Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Odbojkarska liga prvakov, kvalifikacije, 1. krog (povratne tekme)

ACH Volley na domačem terenu za ohranitev evropskih upov

Slovenski prvak ACH Volley bo ob 18. uri v Tivoliju branil prednost s prve kvalifikacijske tekme proti Orion Stars.

Slovenski prvak ACH Volley bo ob 18. uri v Tivoliju branil prednost s prve kvalifikacijske tekme proti Orion Stars.

Foto: CEV

Odbojkarji ACH Volleyja bodo ob 18. uri v Tivoliju igrali povratno tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti nizozemski ekipi Orion Stars. Slovenski prvaki bodo proti nizozemskim branili prednost s prve tekme, ki so jo dobili s 3:1.

Orion Stars : ACH Volley
Sportal ACH Volley strl odpor nizozemskega prvaka in si priigral prednost

Slovenski prvak ACH Volley na uvodnem kvalifikacijskem obračunu na Nizozemskem ni prikazal najboljše predstave. Šepal je predvsem začetni udarec, za katerega glavni trener Igor Kolaković upa, da bo danes v Tivoliju na višji ravni.

"Z začetnimi udarci smo na prvi tekmi naredili kar 23 napak in tako tekmecu poklonili skoraj celoten niz. To prvino igre moramo zagotovo izboljšati, in če ponovimo igro v drugih elementih, bi morali biti uspešni. Pred prvo tekmo smo imeli kar nekaj zdravstvenih težav, ki jih zdaj ni, in verjamem, da se bo to poznalo tudi na igrišču," je pred povratno tekmo razmišljal 60-letni strateg.

Ljubljančani so na gostovanju v četrtem nizu že precej zaostajali, a naredili velik preobrat in zmagali s 3:1 (20, -14, 24, 26). Najbolj razpoložena sta bila Tonček Štern s kar 26 točkami in Luka Marovt, ki jih je dodal 14. Če se hočejo izogniti dodatnemu, zlatemu nizu, bodo morali zmagati ali vsaj izgubiti z 2:3. 

"Moramo gledati nase in na izboljšave v svoji igri. Nasprotnik se kljub zaostanku ne bo predal. Nimajo česa izgubiti, zato pričakujem težko tekmo. Menim, da smo v Tivoliju vendarle bolj domači, dvorano poznamo, tu bodo še naši zvesti podporniki. Vse to, kar potrebujemo za potrditev napredovanja v naslednji krog," pred povratno tekmo sporoča prvi reprezentančni korektor.

"Z začetnimi udarci smo na prvi tekmi naredili kar 23 napak in tako tekmecu poklonili skoraj celoten niz. To prvino igre moramo zagotovo izboljšati, in če ponovimo igro v drugih elementih, bi morali biti uspešni."

Oranžni zmaji še naprej ne bodo mogli računati na kapetana Tineta Urnauta, ki po poškodbi, zaradi katere je izpustil večji del  tekmovalne reprezentančne sezone, še ni nared za igranje. Kot je povedal v začetku tedna, mu gre iz dneva v dan bolje, tako da upa, da bo kmalu spet v tekmovalnem pogonu.

Zmagovalec že v torek v Bukarešti

Skupni zmagovalec para se bo v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z romunskim klubom Dinamo Bukarešta, ki je v uvodnem krogu z dvema suverenima zmagama izločil Strumico. Če bo ACH Volley zvečer uspešen, ga naslednja kvalifikacijska tekma čaka že v torek na gostovanju v Bukarešti.

Za preboj v skupinski del lige prvakov bo treba izločiti tri nasprotnike.

Liga prvakov, kvalifikacije, 1. krog (povratne tekme)

Četrtek, 30. oktober

Sreda, 29. oktober

Torek, 28. oktober

