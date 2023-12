"Zdaj se bo pokazalo, koliko karakterja imamo"

Prvi trije krogi v skupini C so pokazali, da je v turški Fenerbahče razred zase in da se Kamničanke lahko tudi enakovredno merijo s poljskimi in nemškimi odbojkaricami.

Po besedah glavnega trenerja Bruna Najdiča je tehnično malenkost boljši Potsdam, Lodž pa je fizično močnejši, vendar pa dela več lastnih napak od nemške ekipe. Recept za ugoden izid Kamničank v Lodžu bo tako isti kot na vseh tekmah lige prvakinj, dober servis in dober sprejem, ki je bil proti Potsdamu na visoki ravni.

"Spet bomo v posebnem položaju, saj bomo igrali proti ekipi, s katero bi v prvi tekmi v Ljubljani lahko iztržili kaj več kot le en niz, zdaj bomo igrali pri njih in videli bomo, koliko karakterja imamo. Veliko bo odvisno od tega, kako bomo začeli tekmo in ali bomo dovolj verjeli v to, da lahko takšno ekipo premagamo v gosteh. Pred nami je nova situacija, pomembno pa bo, da se bodo dekleta zavedala, da lahko s Poljakinjami lahko enakovredno igrajo. To, da bomo igrali v gosteh, je nepomembno, kajti tudi dvorani Tivoli ni naša domača dvorana. Preprosto moramo verjeti v to, da lahko zmagamo, in da lahko igramo s temi ekipami. Dober servis in dober sprejem sta dva osnovna elementa, za katera ves čas poudarjam, da ju moramo igrati na najvišji ravni. Videli bomo, kako uspešni bomo v tem v Lodžu, če bomo, se lahko nadejamo enakovredne tekme in ugodnega izida," je pred odhodom na Poljsko v klubski mikrofon dejal Najdič.

"Dober servis in dober sprejem sta dva osnovna elementa, za katera ves čas poudarjam, da ju moramo igrati na najvišji ravni." Foto: www.alesfevzer.com

"Še zdaj mi je žal tega poraza, saj je bila zmaga že skoraj v naših rokah, vendar smo v odločilnih trenutkih, ki so bili pomembni, napravile usodne napake, ki so potem vplivale na poraz. Bile smo zelo izenačene, ampak, rahel padec v naši igri in 'glavi' je naredil svoje. To se je dobro pokazalo v zadnjem nizu, ko smo vodile in so nas Nemke potem ulovile in zmagale. Čas za prvo zmago bi že moral biti, ampak kar je bilo, je bilo. Nismo se zadovoljile le z dobljeno točko, zato gremo znova po zmago in verjamem, da nam lahko uspe. Nekoliko težje bo, ker ne bomo igrale na domačih tleh, ampak nič ni nemogoče. Želja je dovolj velika," pa je dejala libero kamniške zasedbe Katja Banko.

Poljakinje imajo po treh tekmah na računu eno zmago, in sicer prav proti Kamničankam, te pa so za zdaj edina ekipa brez zmage, vknjižile so točko.