Nov dan D za Slovence: Ne bodo lahek nasprotnik, z glavo moramo biti povsem na tekmi #video

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tretjem turnirju Lige narodov v Gdansku prvič nastopila v najmočnejšo zasedbi, prvič letos lahko namreč računa tudi na Klemna Čebulja, ki je k sredini zmagi nad Srbijo prispeval pomemben delež.

Slovenci so misli po uvodni zmagi hitro usmerili na drugega tekmeca, že 20 ur po koncu obračuna s Srbi bodo spet v akciji. Še kako pomembni. Ob 17. uri jim bo nasproti stala Bolgarija, ki je pri dnu lestvice. Na devetih tekmah je vknjižila le eno zmago, premagala je Iran, točko pa vzela Nemčiji, Kanadi in Avstraliji.

Vloga favoritov je na strani Slovencev. "V Ligi narodov so vseskozi igrali v enaki postavi, tako da se bo nekoliko lažje pripraviti. V Bolgariji smo pred začetkom Lige narodov igrali pripravljalni srečanji, tako da fantje tekmece dobro poznajo, menim, da ne bo nekih presenečenj. Želimo si enake predstave kot proti Srbiji," pred dvobojem pravi selektor Slovencev Mark Lebedew. Njegova zasedba je na pripravljalnih tekmah Bolgarijo premagala s 3:1 in 3:0.

Mark Lebedew si želi podobne predstave kot proti Srbiji. Foto: Volleyballworld

"Dobro jo poznamo, že iz lanske lige narodov. So mlada, a dobra ekipa, ki se, po mojem mnenju, dviguje iz tekme v tekmo. Ne bo lahek nasprotnik, morali bomo biti z glavo na tekmi, stoodstotno osredotočeni," pa pred srečanjem pravi Dejan Vinčić.

Slovenci bodo po današnjem obračunu v petek ob 17. uri odigrali še tretjo tekmo v treh dneh, najverjetneje odločilno za napredovanje na zaključni turnir. Njihov tekmec bodo Iranci.

Dejan Vinčić pred tekmo:

Američani do osme zmage

V derbiju dneva so Američani po petih nizih strli Francoze in na račun vpisali osmo zmago, galski petelini so s tekmo manj pri sedmih. Brazilci so premagali Kanado, Nemci pa Avstralijo.

Slovenska zasedba za turnir v Gdansku Podajalca: Dejan Vinčič, Gregor Ropret

Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern

Korektorja: Tonček Štern, Mitja Gasparini

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Matic Videčnik

Prosta igralca: Jani Kovačič, Alan Košenina

Selektor: Mark Lebedew