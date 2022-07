Slovenci zmagovito nadaljevali misijo na Poljskem

Slovenski odbojkarji so na drugi tekmi zadnjega turnirja lige narodov upravičili vlogo favoritov in premagali Bolgarijo. Poleg tega pa so pomembno zmago slavili tudi Italijani, ki so proti Iranu slavili s 3:1 v nizih.

S tem so Iranci ostali pri 14 točkah in zdaj za osmo Slovenijo zaostajajo za točko. Zmaga v petek ob 17. uri prav proti azijskemu predstavniku bi tako Slovencem že na široko odprla vrata do Bologne, kjer bo zaključni turnir na sporedu med 20. in 24. julijem.

Foto: Volleyballworld

Prvi niz je bil kljub dobremu začetku Slovencev, pri katerih sta počitek dobila kapetan Tine Urnaut in Dejan Vinčić, presenetljivo dolgo časa izenačen. Mlada bolgarska zasedba je vseskozi držala stik z dvakratnimi zaporednimi evropskimi podprvaki in vodila še pri 20:19. Nato je vendarle bolje začel delovati tudi slovenski blok, po odličnem napadu Roka Možiča pa je bilo po treh zaporednih točkah hitro na semaforju 22:20.

Tudi drugi niz je bil od začetka izenačen, ekipi pa sta se vseskozi menjavali v vodstvu. Po bolgarski prednosti za točko, so Slovenci s tremi zaporednimi uspešnimi napadi znova prešli v vodstvo (16:14), a nato popustili in dovolili Bolgarom vodstvo z 20:19. Tudi zaključek niza ni bil na ravni prvega in Bolgari so dvoboj izenačili.

Že v petek ob 17. uri sebodo udarili z neposrednimi tekmeci za zaključni turnir Iranci. Foto: Volleyballworld

Izguba drugega niza je Slovence predramila. Po boljšem začetku so hitro povedli s 5:2, nato povečali prednost (9:4) in si zagotovili mirno končnico ter niz s 25:18 po odličnem udarcu Tončka Šterna. Četrti niz je bil od začetka še izenačen, Slovenci pa so s serijo točk po asu Tončka Šterna povedli s 15:10, po bloku Alena Pajenka pa tudi z 18:11 in dokončno strli odpor tekmecev.

Točkovno je bil najuspešnejši Tonček Štern z 18 točkami, po 14 sta jih dodala Klemen Čebulj in Možič. Pri Bolgariji je 15 točk dosegel Martin Atanasov. Slovenija je v napadu dosegla osem točk več (53:45), osem točk pa je bila razlika v korist Slovenije tudi po točkah iz napak tekmecev (31:23). Razmerje v blokih (10:9) in doseženih asih (3:4) pa je bilo bolj izenačeno.

Po petkovem obračunu proti Iranu Slovenijo čaka še zadnja tekma ligaškega dela, v Gdansku bodo izzvali domačine Poljake, ki so na lestvici četrti s sedmimi zmagami in dvema porazom, ob 20. uri pa bodo danes igrali proti odpisani Kitajski.