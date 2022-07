Slovenci po novi zmagi tam, kjer želijo biti

Slovenski odbojkarji so po suvereni sredini zmagi nad Srbijo vknjižili novo pomembno zmago v ligi narodov. S 3:1 (22, -22, 18, 16) so odpravili predzadnje Bolgare in napredovali na osmo mesto, ki kot zadnje vodi na zaključni turnir osmerice v Bologni (20.–24. julij). Časa za regeneracijo ne bo veliko, že v petek ob 17. uri jih čaka najverjetneje odločilna tekma za napredovanje na zaključni turnir, udarili se bodo z Iranci, ki imajo prav tako pet zmag.

Odbojkarska liga narodov Četrtek, 7. julij Gdansk

Bolgarija : Slovenija 1:3 (-22, 22, -18, 16)

Atanasov 15, Nikolov 13; T. Štern 18, Čebulj, 14, Možič 14, Pajenk 9, Kozamernik 8, Ž. Štern 2, Ropret 1, Kovačič, Videčnik, Urnaut, Vinčić, Gasparini, Košenina,Koncilja.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tretjem turnirju lige narodov v Gdansku prvič nastopila v najmočnejši zasedbi, prvič letos lahko namreč računa tudi na Klemna Čebulja, ki je k sredini zmagi nad Srbijo prispeval pomemben delež.

Slovenci so misli po uvodni zmagi hitro usmerili na drugega tekmeca, že 20 ur po koncu obračuna s Srbi so spet v akciji. Še kako pomembni. Nasproti jim stoji Bolgarija, ki je pri dnu lestvice. Na devetih tekmah je vknjižila le eno zmago, premagala je Iran, točko pa vzela Nemčiji, Kanadi in Avstraliji.

Tonček Štern igra odlično. Foto: Volleyballworld Selektor Slovencev Mark Lebedew je v primerjavi s tekmo s Srbijo tokrat v začetni postavi opravil dve menjavi, izkušena Tineta Urnauta in Dejana Vinčića sta zamenjala Rok Možič in Gregor Ropret. Ob njiju so bili v začetni postavi še Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Klemen Čebulj, Jani Kovačič in Tonček Štern. Slovenska izbrana vrsta je hitro povedla za +3 (4:1, 6:3), a po vodstvu z 10:8 so Bolgari z delnim izidom 4:0 na tehnični odmor odšli s prednostjo dveh točk. Sledilo je izenačeno nadaljevanje, Bolgari so bili vselej korak, točko spredaj, a po slovenskem izenačenju na 20:20, se je niz prevesil v slovensko korist. Lebedewa četa si je priigrala tri zaključne žoge (24:21), izkoristila je drugo in s 25:22 povedla z 1:0. Čebulj je prispeval šest, Štern pet točk.

Sedilo je izenačeno nadaljevanje, Slovenci so pri 19:17 v drugem nizu zadnjič vodili, Bolgari so nato povedli z 22:20 in Lebedewa prislili v time-out. Ta njegovim fantom ni pomagal, tekmec si je priigral dve zaključni žogi, izkoristil že prvo in s 25:22 izenačil na 1:1.

Slovenci do dvignili raven igre, odličen je bil Tonček Štern, po vodstvu s 3:2 ga niso več izpustili iz rok, prednost so višali, največ na 7 (19:12). Lebedew je priložnost za igro ponudil še Žigi Šternu in za kratko Maticu Videčniku. Slovenci so nadzorovali potek, niz dobili s 25:18 in povedli z 2:1.

V petek proti Iranu po eno od ključnih zmag

Slovenci bodo po današnjem obračunu v petek ob 17. uri odigrali še tretjo tekmo v treh dneh, najverjetneje odločilno za napredovanje na zaključni turnir. Njihov tekmec bodo Iranci.

Italijani in Američani do osme zmage

Italijani so s 3:1 premagali neposredne tekmece Slovencev za zaključni turnir Irance in skočili na prvo mesto. V derbiju dneva so Američani po petih nizih strli Francoze in na račun vpisali osmo zmago, galski petelini so s tekmo manj pri sedmih. Brazilci so premagali Kanado, Nemci pa Avstralijo.

Osmerica v Bologno

Po nedeljskih tekmah bo jasno, katera osmerica si je zagotovila vstopnico za zaključni turnir, ki bo med 20. in 24. julijem v Bologni.

Liga narodov je za reprezentance predvsem priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Stožice bodo gostile kar štiri od šestih skupin, pa tudi tekme osmine finala in četrtfinala. Tekme za odličja bodo na Poljskem.

Slovenska zasedba za turnir v Gdansku Podajalca: Dejan Vinčič, Gregor Ropret

Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern

Korektorja: Tonček Štern, Mitja Gasparini

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Matic Videčnik

Prosta igralca: Jani Kovačič, Alan Košenina

Selektor: Mark Lebedew