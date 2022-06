Zdaj gre zares: Slovenci za uvod proti Američanom

Arena BRB Nilson Nelson v brazilski prestolnici bo od srede do nedelje prizorišče prvega turnirja lige narodov. Slovenci se bodo med odbojkarsko elito dokazovali drugič, premierni nastop v ligi narodov so dočakali lani, ko so v Riminiju v Italiji osvojili četrto mesto.

Slovenci se bodo na prvi tekmi srečali z ZDA, obe zasedbi pa bosta v uvodnem nastopu precej spremenjeni. V slovenski izbrani vrsti ni Tineta Urnauta, Dejana Vinčića, Klemna Čebulja in Alena Šketa, v ameriški pa dolgoletnih reprezentantov Matthewa Andersona, Micaha Christensona, Maxwella Holta in Erika Shojija.

Se bo pa selektor John Speraw lahko zanesel na izkušenega Davida Smitha ter še enega sprejemalca Thomasa Jaeschkeja in korektorja Kyla Ensinga, ki so bili del olimpijske zasedbe iz Tokia. V moštvu pa so ob šestih novincih v ameriškem dresu še Kyle Dagostino, Josh Tuaniga, Jeff Jendryk in Jake Hanes ter izkušeni Aaron Russella. "Ekipo imajo spremenjeno, tako kot je spremenjena tudi naša. Ampak bolj pomembno bo, kako bomo igrali mi, da bomo čim prej našli in razvili tisto svojo značilno igro. Če bomo igrali tako, kot znamo, lahko že proti Američanom računamo na kakšno točko," je po prvem treningu v Brasilii povedal organizator igre Gregor Ropret.

"Če bomo igrali tako, kot znamo, lahko že proti Američanom računamo na kakšno točko," je prepričan Gregor Ropret. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Osnovni cilj: zaključni turnir

Slovenci so že pred odhodom v brazilsko prestolnico napovedali, da je osnovni cilj v letošnji ligi narodov uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice, za Američane pa kot vselej pride v poštev le odličje. "Naš cilj je medalja. V zadnjih letih smo jih osvojili veliko. Ne glede na to, kakšno in kako izkušeno reprezentanco imamo, je cilj vselej enak," je za spletno stran Odbojkarske zveze ZDA dejal Speraw. Američani so sicer v lanski ligi narodov zasedli sedmo mesto.

Slovenci se bodo v Brasilii zatem pomerili še Brazilijo, Avstralijo in Kitajsko, na turnirju pa bodo igrali še Japonska, Iran in Nizozemska. Preostale reprezentance bodo tekmovale v Ottawi. V kanadski prestolnici se bodo merile domača reprezentanca, Poljska, Francija, Srbija, Argentina, Italija, Nemčija in Bolgarija. Po turnirjih v Braziliji in Kanadi se bodo reprezentance pomešale in se med seboj srečale na Filipinih in v Bolgariji, tretja turnirja pa bosta julija gostila Japonska in Poljska.

Reprezentanca Slovenije:

Gregor Ropret in Uroš Planinšič (podajalca), Tonček Štern in Mitja Gasparini (korektorja), Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja in Matic Videčnik (srednji blokerji), Rok Možič, Žiga Štern, Jan Klobučar in Črtomir Bošnjak (sprejemalci), Jani Kovačič in Alan Košenina (prosta igralca). Selektor: Mark Lebedew.

