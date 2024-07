Slovenci dva tedna pred olimpijsko premiero za lovoriko proti velikim tekmecem

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v pripravah na olimpijske igre ob 18.30 odigrala še tretjo tekmo Wagnerjevega memoriala. V Krakovu ji bodo nasproti stali gostitelji Poljaki, ki so tako kot Slovenci še neporaženi. Zmagovalec bo osvojil prvo mesto in lovoriko.

Na sporedu je zadnji dan Wagnerjevega memoriala, na katerem se v Krakovu merijo Poljaki, Slovenci, Nemci in Egipčani. Vse štiri izbrane vrste bodo čez slaba dva tedna sodelovale na olimpijskih igrah v Parizu.

Slovenska reprezentanca je za uvod po petih nizih strla Nemce, v soboto, ko je selektor Gheorghe Cretu priložnost ponudil večini odbojkarjev, ki načeloma na svojo priložnost čakajo na klopi, pa je s 3:1 premagala Egipt.

Ob 18.30 jo čaka zadnja tekma turnirja, za prvo mesto se bo pomerila s starimi znanci in aktualnimi evropskimi prvaki Poljaki. Tudi gostitelji so brez poraza, Egipt so premagali s 3:0, Nemce pa prav tako po petih nizih. Reprezentanci sta se letos srečali dvakrat, v sklopu rednega dela lige narodov so s 3:0 zmagali Slovenci, v boju za tretje mesto na zaključnem turnirju lige narodov pa so bili s 3:0 boljši Poljaki.

Zmagovalci obračuna se bodo veselili prestižne lovorike. Slovenci je doslej še niso osvojili, zelo blizu so bili lani, ko so v svojem prvem nastopu na turnirju osvojili 2. mesto.

Še pred poljsko-slovenskim dvobojem si bodo nasproti stali Nemci in Egipčani.

Čez dva tedna olimpijski premiera proti Kanadi Prvo tekmo olimpijskih iger bodo Slovenci 28. julija odigrali proti Kanadčanom. Foto: Volleyball World

Slovenski odbojkarji bodo konec meseca sodelovali na prvih olimpijskih igrah, kamor ne bodo odšli zgolj sodelovat. V skupinskem delu se bodo merili s Kanadčani, Srbi in Francozi.

Olimpijski krst bodo dočakali 28. julija ob 21. uri proti Kanadi. Drugo tekmo bodo igrali 30. julija, ko se bodo v South Paris Areni I ob 17. uri pomerili s Srbi. Za konec skupinskega dela olimpijskega turnirja jih čaka še tekma z gostitelji in aktualnimi olimpijskimi prvaki Francozi, ki bo 2. avgusta ob 17. uri.

Četrtfinalni dvoboji za moške bodo 5. avgusta, polfinalni tekmi bosta 7. avgusta, v boj za olimpijski prestol in kolajne pa se bodo najboljše reprezentance podale 9. in 10. avgusta.

Wagnerjev memorial, 3. dan

Nedelja, 14. julij

Lestvica 1. Poljska 2 tekmi - 2 zmagi (5 točk)

2. Slovenija 2 - 2 (5)

3. Nemčija 2 - 0 (2)

4. Egipt 2 - 0 (0)

Preberite še: