Še drugič v nekaj dneh, a tokrat za lovoriko

Ljubljanski Tivoli bo ob 20.30 gostil finale odbojkarskega Pokala Slovenije za moške. Za lovoriko se bosta pomerila v tej sezoni še neporaženi ACH Volley, ki mu pripada priponka favorita, in aktualni državni prvak OK Merkur Maribor. Ekipi sta se v sklopu državnega prvenstva udarili že v soboto, ko so s 3:0 zmagali ACH-jevci.