Kotnikova in Lovšinova na Filipinih končali sezono

Najboljši slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta na turnirju svetovne serije Beach Pro Tour na Filipinih po porazu proti Američankama Teegen Van Gunst in Kimberly Hildreth obstali v kvalifikacijah. S tem tekmovanjem sta tudi končali nastope v letošnji sezoni, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Kotnikova in Lovšinova sta bili v Nuvaliju v prvem krogu kvalifikacij po hudem boju z 2:1 (18, -18, 17) boljši od Japonk Juriko Sakaguči in Sakure Ito. V nadaljevanju sta se pomerili še z Američankama Van Gunst in Hildreth. Zadnji sta slavili po treh nizih z 2:1 (17, -17, 8) in si zagotovili uvrstitev na glavni del turnirja.

V letošnji sezoni sta Kotnikova in Lovšinova dosegli nekaj vidnih uspehov, so zapisali pri OZS. V klubskem dresu sta se skupaj z Majo Marolt in Živo Javornik veselili zmage na evropskem prvenstvu, v svetovni seriji pa sta se izkazali s petim mestom na turnirju v Edmontonu. Ob tem sta drugič doslej zaigrali na EP in tekmovanje na Dunaju končali na 17. mestu.

Zaradi težav s poškodbami je bila za Slovenki sezona krajša od načrtovane, v svetovni konkurenci pa sta vseeno nastopili na turnirjih v Švici, Kanadi, Nemčiji, Indiji ter na Portugalskem, Tajskem in Filipinih. Njun izkupiček je zadostoval za 35. mesto na svetovni lestvici, s katerega se bosta v prihodnji sezoni podali v boj za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.