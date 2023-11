Slovenska dvojica ni prišla v osmino finala

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta na turnirju svetovne serije challenge, ki ga je ta teden gostil tajski Chiang Mai, osvojili 17. mesto. Zmagali sta Brazilki Agatha in Rebecca, pri moških pa Nizozemca Immers in van de Velde.

Slovenki sta bili neposredno uvrščeni v glavni del tekmovanja, tako da jima ni bilo potrebno igrati v kvalifikacijah devetega od desetih turnirjev druge najmočnejše ravni tekmovanja pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze.

Na prvi tekmi skupine A sta izgubili proti francoski dvojici Clemence Vieira in Aline Chamereau z 19:21 in 16:21, na drugi pa ugnali Američanki Toni Rodriguez in Hailey Haeward s 25:23, 18:21 in 15:12. S tem sta si priigrali uvrstitev v izločilne boje. Na tekmi za uvrstitev med najboljših 16 dvojic sta Kotnik in Lovšin klonili proti Marii Belem Carro Marquez de Acuni in Angeli Lobato Herreri. Španki sta zmagali z 21:16, 16:21 in 15:13.

"Škoda je zadnje tekme, ki sva jo izgubili na razliko v tretjem nizu, saj bi naju zmaga sicer popeljala v osmino finala. Po takem porazu, kjer je zmaga tako blizu, si razočaran, ampak vseeno sva lahko ponosni, da sva se borili in vseeno pokazali napredek v najini igri, predvsem v agresivnosti v napadu in pri servisu," je povedala Kotnikova.

V letošnji sezoni sta veseli napredka, saj sta bili na vsakem turnirju serije challenge neposredno uvrščeni v glavni del turnirja. "To nama je uspelo z dobrimi rezultati, s katerimi sva nabrali dovolj točk in visoko uvrstitev na jakostni lestvici," je dodala Kotnik. Skupaj s Tajdo Lovšin bo ostala na Tajskem vse do zadnjega turnirja letošnje serije challenge, ki ga bodo med 30. novembrom in tretjim decembrom gostili Filipini.